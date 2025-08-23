Sasar Pasar Gaming dan Mainstream, Berikut Spesifikasi dan Harga Asus Router WiFi7

Bisnis.com, JAKARTA — Asus resmi menghadirkan lini produk router yang mendukung jaringan Wi-Fi 7 yang terbagi dalam segmen gaming dan mainstream untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda-beda di Indonesia.

Country Product Manager WLAN Asus Indonesia Jessi Gracea mengatakan produk ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jaringan pengguna yang ingin merasakan kecepatan, kapasitas, dan stabilitas jaringan.

Dia melanjutkan lini produk WiFi 7 terbaru dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen pengguna.

"Untuk para gamers, kami menghadirkan ROG Rapture GT-BE98 sebagai router gaming quad-band berkecepatan hingga 25.000 Mbps dengan fitur Triple-Level Game Acceleration, serta TUF Gaming BE3600 untuk opsi mid-range yang tangguh dan stabil," ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (22/8/2025).

Sementara itu, lanjutnya, untuk keluarga dan pengguna mainstream, tersedia RT-BE92U dengan Smart Home Master untuk integrasi IoT, RT-BE58U untuk performa fleksibel dengan juga dilengkapi fitur premium ASUS router sepert AiMesh & AiProtection, dan RT-BE50 sebagai pilihan entry-level yang terjangkau.

Sedangkan bagi pengguna smart home dan rumah besar, ASUS memperkenalkan sistem mesh ZenWiFi BD4 dan ZenWiFi BT8 sebagai opsi premium tri-band dengan band 6 GHz dan backhaul AI-powered yang tersedia dengan varian 1, 2, dan 3 pak.

Sementara itu, untuk perangkat yang ingin mengadopsi WiFi 7 tanpa mengganti hardware, ROG USB-BE92 hadir sebagai adapter tri-band berkecepatan hingga 6.500 Mbps dengan konektor USB Type-A dan Typ

Rangkaian router WiFi 7 dari ASUS menawarkan peningkatan signifikan dibanding generasi sebelumnya, dengan mengusung tiga teknologi utama, yakni Bandwidth mencapai 320 MHz.

Kemudian Multi-Link Operation hingga 16 x 16 MU-MIMO. Bandwidth 320 MHz memungkinkan jalur data dua kali lebih besar kapasitasnya dari WiFi 6, sehingga dapat mengirimkan lebih banyak informasi dalam waktu bersamaan untuk kecepatan yang jauh lebih tinggi.

Seluruh lini produk router WiFi 7 akan tersedia resmi di Indonesia mulai Agustus 2025 melalui distributor Astrindo dan Synnex Metrodata Indonesia (SMI), serta dijual melalui jaringan mitra Asus, toko ritel terpilih, dan Asus Official Store di berbagai platform e-commerce.

Segmen gaming

Asus ROG Rapture GT-BE98: Rp13,229 juta

Asus TUF Gaming BE3600: Rp2,59 juta

Asus ROG USB BE-92: Rp1,6 juta

Segmen mainstream