Bumi akan Alami Fenomena Bulan Hitam Besok 23 Agustus 2025, Begini Dampaknya

Bisnis.com, JAKARTA - Besok 23 Agustus 2025, langit malam di bumi akan menyaksikan fenomena bulan yang tidak biasa yang dikenal sebagai Bulan Hitam.

Meskipun fenomena ini tidak akan bisa disaksikan dengan mata telanjang, karena Anda tidak bisa sama sekali melihat bulan, namun fenomena ini tetap menarik karena kelangkaannya.

Dilansir dari space.com, bulan Hitam bukanlah istilah astronomi resmi, tetapi digunakan untuk menggambarkan waktu fase-fase bulan baru yang tidak biasa.

Fenomena minggu ini termasuk dalam definisi "musiman": bulan baru ketiga dalam satu musim yang terdiri dari empat bulan baru.

Bulan baru adalah fase ketika sisi bulan yang disinari matahari membelakangi Bumi, sehingga tidak terlihat di langit kita saat terbit dan terbenam bersama matahari.

Biasanya, setiap musim memiliki tiga bulan baru, tetapi siklus bulan tidak selalu sesuai dengan kalender kita. Sesekali, bulan baru "ekstra" muncul tiba-tiba, dan bulan ketiga dalam urutan tersebut dijuluki Bulan Hitam. Bulan Hitam musiman terakhir terjadi pada 19 Mei 2023.

Pukul 02.06 EDT (06.06 GMT) tanggal 23 Agustus — yang bertepatan dengan pukul 23.06 PDT pada hari Jumat (22 Agustus) — bulan akan resmi melewati fase bulan barunya. Pada saat itu, satelit alami kita akan berada di konstelasi Leo, tepat 1 derajat di utara matahari di langit.

Musim panas 2025 di Belahan Bumi Utara dimulai dengan bulan baru pada 25 Juni, diikuti oleh 23 Juli, 3 Agustus, dan 21 September. Dengan empat bulan baru yang muncul bersamaan dalam musim ini, bulan baru pada 23 Agustus menjadi Bulan Hitam. Bulan Hitam Musiman, seperti yang terjadi pada 23 Agustus, hanya terjadi sekitar sekali setiap 33 bulan.

Ada juga definisi lain dari Bulan Hitam yang merujuk pada bulan baru kedua dalam satu bulan kalender, yang baru akan terjadi lagi pada 31 Agustus 2027.

Tidak seperti supermoon atau gerhana bulan, Bulan Hitam bukanlah sesuatu yang dapat Anda saksikan secara langsung. Selama fase bulan baru, bulan berada di antara Bumi dan matahari, sehingga sisi yang tidak disinari matahari menghadap kita, membuatnya tidak terlihat di langit yang cerah.