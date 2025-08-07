Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Bulan Purnama Sturgeon akan Muncul Akhir Pekan Ini

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Kamis, 7 Agustus 2025 | 16:10 WIB
Ilustrasi bulan purnama 2025/NASA
Ilustrasi bulan purnama 2025/NASA
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Bulan purnama Sturgeon akan muncul akhir pekan ini tetapi, tidak seperti biasanya, akan ada dua kesempatan untuk melihatnya muncul di ufuk timur saat senja.

Bulan Sturgeon akan resmi mencapai fase bulan purnamanya pada pukul 03.55 ET pada hari Sabtu, 9 Agustus, yang akan menciptakan kesempatan bagi mereka yang berada di Amerika Utara untuk menyaksikan bulan purnama terbit dua kali pada malam-malam berikutnya.

Bulan Sturgeon bulan Agustus akan diikuti oleh Bulan Jagung pada hari Minggu, 8 September. Dari sebagian wilayah Asia, Australia, dan Samudra Pasifik, gerhana bulan total akan terjadi, yang menyebabkan permukaan bulan berubah menjadi kemerahan selama 82 menit. Namun, Amerika Utara tidak akan berada di sisi malam Bumi, sehingga hanya akan melihat terbitnya bulan purnama biasa.

Baca Juga Fenomena Bulan Purnama Buck Moon akan Muncul pada 10 Juli

Dilansir dari livescience, waktu terbaik untuk menyaksikan bulan purnama terbit adalah tepat setelah matahari terbenam, biasanya pada hari bulan purnama resmi. Bulan purnama tidak hanya 100% terang pada saat itu, tetapi juga muncul di langit timur ketika langit cukup gelap sehingga bulan dapat terlihat dengan jelas sementara lanskap di depannya masih bermandikan cahaya senja.

Namun, terkadang ada bulan-bulan di mana dua malam berturut-turut dapat menghasilkan terbitnya bulan purnama yang sama mengesankannya.

Ketika bulan purnama terjadi di malam hari, baik malam sebelum maupun malam sesudahnya dapat menawarkan pemandangan yang hampir identik, tetapi hanya pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Karena bulan mengorbit Bumi setiap 29 hari dan terdapat 24 jam dalam sehari, bulan terbit rata-rata 50 menit lebih lambat setiap harinya.

Baca Juga Jangan Lewatkan Keindahan Fenomena Bulan Purnama Strawberry Malam Ini dan Besok

Namun, hal itu tidak berlaku pada bulan Agustus, ketika bulan purnama berada rendah di langit selatan seperti yang terlihat dari garis lintang utara-tengah Belahan Bumi Utara. Karena jauh di selatan ekuator langit, bulan purnama terbit pada sudut yang dangkal terhadap cakrawala dan tetap berada di langit malam untuk waktu yang lebih singkat, menyebabkan perbedaan waktu antara terbitnya bulan menyusut menjadi sekitar 30 menit.

Apa artinya ini bagi para pengamat bintang? Pada hari Jumat (8 Agustus) di New York City, Bulan Sturgeon purnama akan terbit pukul 20.03 ET, tepat satu menit setelah matahari terbenam. Pada hari Sabtu, bulan akan terbit pukul 20.32 ET, 28 menit setelah matahari terbenam. Kedua bulan terbit tersebut akan terjadi saat senja — namun, harap periksa waktu terbit bulan yang tepat di tempat Anda tinggal.

Meskipun mata telanjang sudah cukup untuk mengamati bulan purnama, teropong bintang dan teleskop rumahan akan membantu mengungkap detail permukaan bulan.

Baca Juga Fenomena Bulan Purnama 12 Mei dan Potensi Banjir Rob di Pesisir Indonesia

Menurut TimeandDate, bulan purnama bulan Agustus mendapatkan nama populernya dari ikan sturgeon yang melimpah di Great Lakes pada saat ini. Bulan ini disebut Bulan Beras Liar oleh masyarakat Anishinaabeg, menurut Pusat Studi Penduduk Asli Amerika, dan di tempat lain di Amerika Utara, dikenal sebagai Bulan Jagung dan Gandum Hijau, menurut NASA.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025
Premium

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025
Premium

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Bumi Kemungkinan Punya 6 'Bulan Mini', dari Mana Asalnya?
Sains & Teknologi

Bumi Kemungkinan Punya 6 'Bulan Mini', dari Mana Asalnya?

2 minggu yang lalu
Fenomena Bulan Purnama Buck Moon akan Muncul pada 10 Juli
Sains & Teknologi

Fenomena Bulan Purnama Buck Moon akan Muncul pada 10 Juli

1 bulan yang lalu
Ragam Fenomena Alam pada Juli 2025: Tiga Kali Hujan Meteor hingga Muncul Buck Moon
Sains & Teknologi

Ragam Fenomena Alam pada Juli 2025: Tiga Kali Hujan Meteor hingga Muncul Buck Moon

1 bulan yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Cloudera Data Services Hadirkan Private AI di Data Center
Sains & Teknologi

Cloudera Data Services Hadirkan Private AI di Data Center

8 menit yang lalu
Bulan Purnama Sturgeon akan Muncul Akhir Pekan Ini
Sains & Teknologi

Bulan Purnama Sturgeon akan Muncul Akhir Pekan Ini

13 menit yang lalu
Telkomsel Rilis Paket IndiHome & Telkomsel One Terbaru, Lebih Atraktif
Telekomunikasi

Telkomsel Rilis Paket IndiHome & Telkomsel One Terbaru, Lebih Atraktif

2 jam yang lalu
Google Bantah Fitur AI Turunkan Trafik Penerbit
Sains & Teknologi

Google Bantah Fitur AI Turunkan Trafik Penerbit

2 jam yang lalu
Israel-AS Teliti Dampak Gayaberat Luar Angkasa Terhadap Penyakit Menular di Bumi
Sains & Teknologi

Israel-AS Teliti Dampak Gayaberat Luar Angkasa Terhadap Penyakit Menular di Bumi

2 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Data APJII: Pengguna Internet di Indonesia Tembus 229,43 Juta Orang pada 2025

2

Pertumbuhan Penetrasi Internet Indonesia Melambat, APJII Beberkan Sebabnya

3

6 Gunung Kompak Meletus Pasca Gempa Besar di Rusia

4

Kontribusi Pengguna Internet Paling Banyak di Jawa 58%, Maluku dan Papua 3,71%

5

Telkomsel Rilis Paket IndiHome & Telkomsel One Terbaru, Lebih Atraktif

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Pemulihan Ekosistem Danau Ranu Pani
2+
Bisnis Indonesia E-paper