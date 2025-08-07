Bisnis.com, JAKARTA - Bulan purnama Sturgeon akan muncul akhir pekan ini tetapi, tidak seperti biasanya, akan ada dua kesempatan untuk melihatnya muncul di ufuk timur saat senja.

Bulan Sturgeon akan resmi mencapai fase bulan purnamanya pada pukul 03.55 ET pada hari Sabtu, 9 Agustus, yang akan menciptakan kesempatan bagi mereka yang berada di Amerika Utara untuk menyaksikan bulan purnama terbit dua kali pada malam-malam berikutnya.

Bulan Sturgeon bulan Agustus akan diikuti oleh Bulan Jagung pada hari Minggu, 8 September. Dari sebagian wilayah Asia, Australia, dan Samudra Pasifik, gerhana bulan total akan terjadi, yang menyebabkan permukaan bulan berubah menjadi kemerahan selama 82 menit. Namun, Amerika Utara tidak akan berada di sisi malam Bumi, sehingga hanya akan melihat terbitnya bulan purnama biasa.

Dilansir dari livescience, waktu terbaik untuk menyaksikan bulan purnama terbit adalah tepat setelah matahari terbenam, biasanya pada hari bulan purnama resmi. Bulan purnama tidak hanya 100% terang pada saat itu, tetapi juga muncul di langit timur ketika langit cukup gelap sehingga bulan dapat terlihat dengan jelas sementara lanskap di depannya masih bermandikan cahaya senja.

Namun, terkadang ada bulan-bulan di mana dua malam berturut-turut dapat menghasilkan terbitnya bulan purnama yang sama mengesankannya.

Ketika bulan purnama terjadi di malam hari, baik malam sebelum maupun malam sesudahnya dapat menawarkan pemandangan yang hampir identik, tetapi hanya pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Karena bulan mengorbit Bumi setiap 29 hari dan terdapat 24 jam dalam sehari, bulan terbit rata-rata 50 menit lebih lambat setiap harinya.

Namun, hal itu tidak berlaku pada bulan Agustus, ketika bulan purnama berada rendah di langit selatan seperti yang terlihat dari garis lintang utara-tengah Belahan Bumi Utara. Karena jauh di selatan ekuator langit, bulan purnama terbit pada sudut yang dangkal terhadap cakrawala dan tetap berada di langit malam untuk waktu yang lebih singkat, menyebabkan perbedaan waktu antara terbitnya bulan menyusut menjadi sekitar 30 menit.

Apa artinya ini bagi para pengamat bintang? Pada hari Jumat (8 Agustus) di New York City, Bulan Sturgeon purnama akan terbit pukul 20.03 ET, tepat satu menit setelah matahari terbenam. Pada hari Sabtu, bulan akan terbit pukul 20.32 ET, 28 menit setelah matahari terbenam. Kedua bulan terbit tersebut akan terjadi saat senja — namun, harap periksa waktu terbit bulan yang tepat di tempat Anda tinggal.

Meskipun mata telanjang sudah cukup untuk mengamati bulan purnama, teropong bintang dan teleskop rumahan akan membantu mengungkap detail permukaan bulan.

Menurut TimeandDate, bulan purnama bulan Agustus mendapatkan nama populernya dari ikan sturgeon yang melimpah di Great Lakes pada saat ini. Bulan ini disebut Bulan Beras Liar oleh masyarakat Anishinaabeg, menurut Pusat Studi Penduduk Asli Amerika, dan di tempat lain di Amerika Utara, dikenal sebagai Bulan Jagung dan Gandum Hijau, menurut NASA.