Komdigi Targetkan Penetrasi Serat Optik Meningkat jadi 52% pada 2029

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah mendorong pembangunan jaringan serat optik (fiber optik) dari 49% menjadi 52% pada 2029 guna mendukung pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia.

Langkah tersebut dijalankan dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Aju Widya Sari mengatakan posisi Indonesia dalam pengembangan AI ditempatkan sebagai salah satu penggerak utama transformasi digital nasional.

Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah telah menyiapkan empat strategi utama. Pertama, mengembangkan jaringan fiber hingga ke tingkat sub-distrik, dengan target peningkatan cakupan dari 70% pada 2023 menjadi 90% pada 2029.

“Kedua, mempercepat transformasi digital nasional dengan meningkatkan penetrasi jaringan fiber dari 49% menjadi 52% pada 2029,” kata Aju dalam Solution Day 2025 yang digelar Telkomsel pada Kamis (21/8/2025).

Ketiga, lanjut Aju, memperluas kapasitas jaringan internet core distribution (ICD) dari 5,9% pada 2023 menjadi 6,3% pada 2029. Keempat, meningkatkan konsumsi listrik per kapita dari 1.337 kWh menjadi 1.777 kWh pada 2029.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan jaringan berperforma tinggi yang terdiri dari cloud, GPU, hingga konektivitas berlatensi rendah untuk mendukung pelatihan dan pengoperasian AI secara nasional. Menurut Aju, ketersediaan energi berkelanjutan juga menjadi faktor kunci.

“Kita juga perlu memasukkan energi yang berkelanjutan karena data center AI, dan juga jaringan digital memerlukan penyediaan listrik yang stabil,” ujarnya.

Strategi ini diperkuat dengan langkah pemerintah untuk mengoptimalkan backbone, middle-mile, dan last-mile infrastruktur digital. Aju menambahkan bahwa seluruh strategi ini merupakan bagian dari program AI nasional 2025–2029, sebelum berlanjut ke tahapan berikutnya dalam RPJPN hingga 2045.

“Menurut saya, ini adalah strategi yang harus kita capai dalam lima tahun dari 2025 hingga 2029 dalam program AI nasional kita,” pungkasnya.