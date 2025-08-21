Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Dyna.AI Ekspansi ke Indonesia, Dorong Agentic AI untuk Sektor Perbankan

Redaksi
Redaksi
 Kamis, 21 Agustus 2025 | 19:54 WIB
Head of Southeast Dyna.Ai, Lawrence Lu, Memperkenalkan Terobosan Baru Agentic AI milik Perusahaannya di Jakarta, (21/8/2025)
Head of Southeast Dyna.Ai, Lawrence Lu, Memperkenalkan Terobosan Baru Agentic AI milik Perusahaannya di Jakarta, (21/8/2025)
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan layanan berbasis kecerdasan buatan (AI) asal Singapura, Dyna.Ai, memperluas layanan dan menyasar pasar Indonesia dengan menghadirkan Agentic AI. Perusahaan menyasar sektor keuangan, termasuk perbankan

Managing Director sekaligus Head of Southeast Asia Dyna.Ai, Lawrence Lu, menyatakan perusahaannya memilih Indonesia karena dipandang memiliki banyak potensi dan ingin memastikan Indonesia memiliki strategi yang jelas terkait pengembangan AI.

Dia juga menyebutkan, target pasar yang perusahaannya sasar adalah pelaku atau industri perbankan, asuransi, dan fintech. Itu dilakukan dalam rangka membantu Indonesia memimpin Asia dalam transformasi AI.

Baca Juga Prabowo Sebut Kecerdasan Buatan Bantu Pemerintah Lacak Permainan Beras Oplosan

“Kami pastikan solusi-solusi yang kami tawarkan bersifat berkelanjutan dan berkesinambungan, akan ada inovasi AI selanjutnya di masa mendatang, tetapi kami belum bisa beritahu,” kata Lawrence, di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Dyna.AI membawa produk-produk seperti Agent Studio, Agent Store, TextGPT, VoiceGPT, serta AvatarGPT yang dirancang untuk mampu berintegrasi lintas platform secara mulus. 

Solusi-solusi AI tersebut menawarkan kemampuan omnichannel serta dukungan multi bahasa bagi para pelanggan jasanya. 

Baca Juga Tatkala Kecerdasan Buatan Makin Adaptif di Sektor Keuangan

Salah satu penerapan dari Agentic AI yang dilakukan Dyna.Ai adalah Discriminative Ai yang digunakan untuk memverifikasi identitas dan keaslian pengguna sebelum melakukan peminjaman uang dengan dua langkah. 

Pertama, pengguna akan diminta untuk memotret Kartu Tanda Penduduk dengan smartphone-nya, lalu dilanjutkan dengan liveness detection yang mendeteksi pergerakan pengguna lewat video, untuk memastikan yang ditangkap kamera benar-benar pengguna yang bersangkutan. 

Apabila liveness detection tidak mendeteksi adanya pergerakan sesuai yang diperintahkan, maka verifikasi identitas diri akan otomatis dianulir.

Baca Juga Telkom Optimalkan Pasar Kecerdasan Buatan di 12 Sektor, Energi hingga Farmasi

Head of Digital Asosiasi FinTech Indonesia, Saat Prihartono, Discriminative AI itu sangat membantu manusia untuk mempercepat waktu operasional, sebab verifikasi data diri yang dulunya memerlukan waktu lama, kini dapat dilakukan dengan cepat dan tepat hanya dengan dua langkah sederhana bermodalkan smartphone.

Selain itu, diperagakan pula pemanfaatan call center AI berbasis AI, yang dalam demo-nya ini, pihak Dyna.Ai menggambarkan seseorang yang sudah menumpuk tagihan utangnya, lalu diperingatkan lewat telepon. Suara AI yang berbicara nantinya mencoba merespon dengan baik dan relevan.

Kantor Dyna.Ai sudah dibuka di Jakarta pada Juli lalu. Kini, mereka siap untuk berkolaborasi dengan klien lokal demi pengembangan solusi AI yang bertanggung jawab, kontekstual, dan sesuai dengan lanskap ekonomi, bahasa, serta budaya Indonesia (Muhamad Rafi Firmansyah Harun).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Redaksi
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Ekspektasi Tinggi untuk Saham Darma Henwa (DEWA), Emiten Kontraktor Tambang Bakrie
Premium

Ekspektasi Tinggi untuk Saham Darma Henwa (DEWA), Emiten Kontraktor Tambang Bakrie

Jejak Paulus Tannos di Red Notice dan Daftar WNI yang Jadi Buronan Interpol
Premium

Jejak Paulus Tannos di Red Notice dan Daftar WNI yang Jadi Buronan Interpol

Bumi Resources (BUMI) Strengthens Position in Wolfram Gold Mining Project
Premium

Bumi Resources (BUMI) Strengthens Position in Wolfram Gold Mining Project

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Gandeng OpenAI, Telkomsel Berencana Hadirkan ChatGPT Enterprise
Telekomunikasi

Gandeng OpenAI, Telkomsel Berencana Hadirkan ChatGPT Enterprise

9 jam yang lalu
Optimalkan Teknologi AI, Bank Mandiri Menangkan Cloudera APAC Award 2025
Perbankan

Optimalkan Teknologi AI, Bank Mandiri Menangkan Cloudera APAC Award 2025

11 jam yang lalu
Perkuat Kolaborasi dan Inovasi Masa Depan Digital dengan Agentic AI
Fintech

Perkuat Kolaborasi dan Inovasi Masa Depan Digital dengan Agentic AI

12 jam yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Dyna.AI Ekspansi ke Indonesia, Dorong Agentic AI untuk Sektor Perbankan
Sains & Teknologi

Dyna.AI Ekspansi ke Indonesia, Dorong Agentic AI untuk Sektor Perbankan

5 jam yang lalu
Pengusaha Antariksa Proyeksikan 2027 Indonesia Punya Satelit LEO
Telekomunikasi

Pengusaha Antariksa Proyeksikan 2027 Indonesia Punya Satelit LEO

5 jam yang lalu
Mastel Dorong WhatsApp Cs Ikut Bangun Infrastruktur Telekomunikasi
Telekomunikasi

Mastel Dorong WhatsApp Cs Ikut Bangun Infrastruktur Telekomunikasi

6 jam yang lalu
Telkomsel Dorong Regulasi yang Setara Antara Layanan Telekomunikasi dan OTT
Telekomunikasi

Telkomsel Dorong Regulasi yang Setara Antara Layanan Telekomunikasi dan OTT

7 jam yang lalu
Gandeng OpenAI, Telkomsel Berencana Hadirkan ChatGPT Enterprise
Telekomunikasi

Gandeng OpenAI, Telkomsel Berencana Hadirkan ChatGPT Enterprise

9 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Telkomsel Dorong Regulasi yang Setara Antara Layanan Telekomunikasi dan OTT

2

Gandeng OpenAI, Telkomsel Berencana Hadirkan ChatGPT Enterprise

3

Mastel Dorong WhatsApp Cs Ikut Bangun Infrastruktur Telekomunikasi

4

Prediksi Harga iPhone 17 Series yang Segera Diperkenalkan Apple

5

Dyna.AI Ekspansi ke Indonesia, Dorong Agentic AI untuk Sektor Perbankan

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Saksi Bisu Kolonialisme Belanda yang Kini Jadi Destinasi Wisata Sejarah
2+
Bisnis Indonesia E-paper