Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Bocoran iPhone 17e: Satu Kamera dengan Dynamic Island, Harga Lebih Murah

Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih
 Kamis, 21 Agustus 2025 | 12:51 WIB
Smartphone Apple iPhone 16 Pro Max di sebuah toko di Moskow, Rusia. REUTERS/Evgenia Novozhenina
Smartphone Apple iPhone 16 Pro Max di sebuah toko di Moskow, Rusia. REUTERS/Evgenia Novozhenina
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Apple mempersiapkan peluncuran jajaran iPhone 17, di mana ponsel flagship murah iPhone 17e akan dihadirkan.

iPhone 17e akan menjadi ponsel flagship budget rendah yang bisa dijadikan pilihan masyarakat yang ingin berhemat.

Melansir 9to5Mac, rumor terbaru dari Apple mengatakan bahwa pihaknya akan mengganti jajaran SE menjadi seri "e" di tiap tahunnya.

Baca Juga Bocoran iPhone 17 dan 17e, Spesifikasi serta Harganya

Itu artinya, iPhone 17e akan tiba pada awal 2026 dengan spesifikasi yang ditingkatkan dari iPhone 16e.

iPhone 17e akan memiliki model yang tak jauh berbeda, yakni hadir hanya dengan satu kamera belakang.

Namun ponsel terbaru ini akan diberikan Dynamic Island dan peningkatan lainnya yakni chip A19.

Baca Juga Daftar Harga iPhone Terbaru Agustus 2025, Ada Promo hingga Rp5 Juta!

Spesifikasi lain yang dicatat oleh Digital Chat Station kurang lebih mirip dengan yang sudah ada di iPhone 16e. Spesifikasi ini meliputi layar OLED 6,1 inci, kamera depan 12MP, kamera belakang tunggal 48MP, dan dukungan Face ID.

Berdasarkan kinerja penjualan iPhone 16e sebelumnya, iPhone 17e dapat diharapkan untuk terus menjadi pilihan iPhone Apple yang paling terjangkau namun paling menarik.

Sejauh ini, iPhone 16e telah membuktikan dirinya sebagai ponsel yang memiliki penjualan baik dari jajaran ponsel pintar iPhone.

Baca Juga Apple Pertimbangkan Hapus Port pada iPhone 17

Menurut laporan riset dari Consumer Intelligence Research Partners ( CIRP ) untuk kuartal pertama 2025, iPhone 16e berhasil meraih popularitas lebih tinggi daripada pendahulunya yang dikenal dengan nama iPhone SE.

iPhone 16e tidak hanya menarik permintaan dari pelanggan SE yang sudah ada, tetapi juga mengalihkan penjualan dari model lama seperti iPhone 15 dan 14.

Hingga Q2 2025, iPhone 16e menyumbang 11 persen dari total penjualan iPhone di AS, lebih dari dua kali lipat pangsa SE yang hanya 5 persen pada kuartal yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, penjualan model lama turun tajam dari 28 persen pada Juni 2024 menjadi hanya 15 persen pada kuartal ini, menunjukkan bagaimana iPhone 16e telah mengubah komposisi penjualan Apple di segmen bawah.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
BlackRock, Top Investors Keep Boosting Stakes in Bukit Asam (PTBA)
Premium

BlackRock, Top Investors Keep Boosting Stakes in Bukit Asam (PTBA)

Bank Lending Still Slumps Despite Continued Monetary Easing
Premium

Bank Lending Still Slumps Despite Continued Monetary Easing

BlackRock Boosts ASII Shareholding in 2025
Premium

BlackRock Boosts ASII Shareholding in 2025

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Prediksi Harga iPhone 17 Series yang Segera Diperkenalkan Apple
Gadget

Prediksi Harga iPhone 17 Series yang Segera Diperkenalkan Apple

5 jam yang lalu
Apple Pertimbangkan Hapus Port pada iPhone 17
Gadget

Apple Pertimbangkan Hapus Port pada iPhone 17

5 bulan yang lalu
Bocoran iPhone 17 dan 17e, Spesifikasi serta Harganya
Gadget

Bocoran iPhone 17 dan 17e, Spesifikasi serta Harganya

2 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Telkomsel Dorong Regulasi yang Setara Antara Layanan Telekomunikasi dan OTT
Telekomunikasi

Telkomsel Dorong Regulasi yang Setara Antara Layanan Telekomunikasi dan OTT

45 menit yang lalu
Gandeng OpenAI, Telkomsel Berencana Hadirkan ChatGPT Enterprise
Telekomunikasi

Gandeng OpenAI, Telkomsel Berencana Hadirkan ChatGPT Enterprise

2 jam yang lalu
Prediksi Harga iPhone 17 Series yang Segera Diperkenalkan Apple
Gadget

Prediksi Harga iPhone 17 Series yang Segera Diperkenalkan Apple

5 jam yang lalu
Bocoran iPhone 17e: Satu Kamera dengan Dynamic Island, Harga Lebih Murah
Gadget

Bocoran iPhone 17e: Satu Kamera dengan Dynamic Island, Harga Lebih Murah

5 jam yang lalu
Mastel Sebut Pertumbuhan Ekonomi Sentuh 8% Jika Digitalisasi Tumbuh 16%
Telekomunikasi

Mastel Sebut Pertumbuhan Ekonomi Sentuh 8% Jika Digitalisasi Tumbuh 16%

18 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Surge (WIFI) Tak Cemaskan Harga Dasar Lelang Frekuensi 1,4 GHz

2

APJII Sebut Harga Dasar Lelang 1,4 GHz Terlalu Mahal untuk Internet Murah

3

Mastel Sebut Pertumbuhan Ekonomi Sentuh 8% Jika Digitalisasi Tumbuh 16%

4

Mayoritas Warga RI Habiskan Rp50.000-Rp100.000 untuk Paket Internet

5

Potensi Kerugian Penipuan Digital Rp4,6 Triliun, Pemerintah Bikin Pusat Pengaduan

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Raker Komisi IV Dengan Menteri Pertanian
2+
Bisnis Indonesia E-paper