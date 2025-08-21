Bocoran iPhone 17e: Satu Kamera dengan Dynamic Island, Harga Lebih Murah

Bisnis.com, JAKARTA - Apple mempersiapkan peluncuran jajaran iPhone 17, di mana ponsel flagship murah iPhone 17e akan dihadirkan.

iPhone 17e akan menjadi ponsel flagship budget rendah yang bisa dijadikan pilihan masyarakat yang ingin berhemat.

Melansir 9to5Mac, rumor terbaru dari Apple mengatakan bahwa pihaknya akan mengganti jajaran SE menjadi seri "e" di tiap tahunnya.

Itu artinya, iPhone 17e akan tiba pada awal 2026 dengan spesifikasi yang ditingkatkan dari iPhone 16e.

iPhone 17e akan memiliki model yang tak jauh berbeda, yakni hadir hanya dengan satu kamera belakang.

Namun ponsel terbaru ini akan diberikan Dynamic Island dan peningkatan lainnya yakni chip A19.

Spesifikasi lain yang dicatat oleh Digital Chat Station kurang lebih mirip dengan yang sudah ada di iPhone 16e. Spesifikasi ini meliputi layar OLED 6,1 inci, kamera depan 12MP, kamera belakang tunggal 48MP, dan dukungan Face ID.

Berdasarkan kinerja penjualan iPhone 16e sebelumnya, iPhone 17e dapat diharapkan untuk terus menjadi pilihan iPhone Apple yang paling terjangkau namun paling menarik.

Sejauh ini, iPhone 16e telah membuktikan dirinya sebagai ponsel yang memiliki penjualan baik dari jajaran ponsel pintar iPhone.

Menurut laporan riset dari Consumer Intelligence Research Partners ( CIRP ) untuk kuartal pertama 2025, iPhone 16e berhasil meraih popularitas lebih tinggi daripada pendahulunya yang dikenal dengan nama iPhone SE.

iPhone 16e tidak hanya menarik permintaan dari pelanggan SE yang sudah ada, tetapi juga mengalihkan penjualan dari model lama seperti iPhone 15 dan 14.

Hingga Q2 2025, iPhone 16e menyumbang 11 persen dari total penjualan iPhone di AS, lebih dari dua kali lipat pangsa SE yang hanya 5 persen pada kuartal yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, penjualan model lama turun tajam dari 28 persen pada Juni 2024 menjadi hanya 15 persen pada kuartal ini, menunjukkan bagaimana iPhone 16e telah mengubah komposisi penjualan Apple di segmen bawah.