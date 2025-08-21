Bisnis Indonesia Premium
Prediksi Harga iPhone 17 Series yang Segera Diperkenalkan Apple

Newswire
Newswire
 Kamis, 21 Agustus 2025 | 13:17 WIB
Warga berjalan melewati toko Apple layar digital iklan smartphone seri iPhone 16 di Beijing, China. REUTERS/Wang Jiawei
Warga berjalan melewati toko Apple layar digital iklan smartphone seri iPhone 16 di Beijing, China. REUTERS/Wang Jiawei
Ringkasan Berita
  • Apple akan merilis iPhone 17 Series dengan 4 varian, termasuk iPhone 17e yang menyasar pembeli berhemat, pada September 2025.
  • iPhone 17 Series diprediksi akan mengalami kenaikan harga, dengan iPhone 17 Pro mulai dari Rp16,78 juta dan iPhone 17 Pro Max lebih mahal karena fitur unggulan.
  • Model baru iPhone 17 Air akan menggantikan varian Plus dengan desain lebih tipis dan elegan, diperkirakan seharga Rp15,1 juta.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Apple tengah menyiapkan perilisan jajaran iPhone 17 yang akan memiliki 4 seri. Salah satu seri yang akan dihadirkan kembali adalah iPhone 17e, di mana ponsel ini menyasar kepada pembeli yang ingin berhemat.

iPhone 17e diprediksi memiliki harga paling rendah, yang juga diluncurkan sebagai penerus iPhone 16e dan pengganti seri SE.

Seri lain yang akan diluncurkan dalam jajaran iPhone 17 yakni iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max.

Baca Juga Bocoran iPhone 17e: Satu Kamera dengan Dynamic Island, Harga Lebih Murah

Prediksi Jadwal Perilisan iPhone 17

Berdasarkan laporan Forbes, Apple akan menggelar acara pengumuman (keynote) pada 9 September 2025. Sepertinya Apple akan memperkenalkan jajaran iPhone 17, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, hingga kemungkinan AirPods Pro generasi terbaru.

Meski demikian, pengumuman tersebut bukanlah tanggal rilis resmi.

Apabila menilik pola tahun-tahun sebelumnya, prapemesanan diperkirakan dibuka beberapa hari setelah keynote, dengan penjualan resmi dimulai sepekan kemudian.

Baca Juga Bocoran iPhone 17 dan 17e, Spesifikasi serta Harganya

Mengacu pada tren perilisan iPhone 15 (22 September 2023) dan iPhone 16 (20 September 2024), maka iPhone 17 Series kemungkinan besar akan diperkenalkan secara resmi pada September 2025.

Penjualan pertama akan dilakukan di Amerika Serikat (AS), kemudian menyusul ke negara-negara Eropa. Kemudian iPhone 17 series diprediksi baru dapat dibeli oleh masyarakat Asia pada akhir 2025 atau awal 2026. 

Prediksi Harga iPhone 17

Kemudian untuk harganya, iPhone 17 series diprediksi akan mengalami kenaikan harga namun tidak jauh berbeda dari harga awal iPhone 16.

Baca Juga Apple Mau Rebranding Sistem Operasi, iPhone 17 Berubah jadi iPhone 26?

Berdasarkan laporan analis teknologi dan Bloomberg, iPhone 17 Pro diperkirakan dijual mulai dari Rp16,78 juta (sekitar US$999).

Namun menurut 9to5Mac, harga perangkat tersebut bisa mencapai US$1.049 atau sekitar Rp17,2 juta. Untuk varian tertinggi, iPhone 17 Pro Max, harganya diperkirakan lebih mahal lagi mengingat ukuran layar yang lebih besar serta fitur unggulan tambahan.

Sementara itu, Apple disebut akan menghadirkan model baru yakni iPhone 17 Air. Di mana perangkat ini dirancang lebih tipis dan elegan, sekaligus menggantikan varian Plus yang sudah tidak lagi diproduksi. Harga iPhone 17 Air diprediksi berkisar Rp15,1 juta (sekitar US$899).

Prediksi daftar harga iPhone 17 Series:

  • iPhone 17: US$799 (Rp13,1 juta)
  • iPhone 17 Air: US$899 (Rp15,1 juta)
  • iPhone 17 Pro: US$1.049 (Rp17,2 juta)
  • iPhone 17 Pro Max: US$1.249 (Rp20,5 juta)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Newswire
Sumber : Antaranews
