Prompt ChatGPT untuk Model GPT-5 Agar Respons Tidak Bertele-tele

Redaksi
Redaksi
 Jumat, 22 Agustus 2025 | 10:40 WIB
Warga menunjukan aplikasi ChatGPT di Jakarta, Jumat (10/2/2023). Bisnis/Abdurachman
Warga menunjukan aplikasi ChatGPT di Jakarta, Jumat (10/2/2023). Bisnis/Abdurachman
Bisnis.com, JAKARTA — Model terbaru ChatGPT yang diluncurkan OpenAI, GPT-5 terus dipantau oleh banyak pengguna sejak awal kemunculannya beberapa minggu lalu.

Model terbaru itu kabarnya banyak mengecewakan pengguna dengan balasannya yang baru, ketidakmampuannya dalam menjawab secara efektif, dan secara umum kurang menarik dibandingkan GPT-4o. Itu bukanlah “prestasi” yang diharapkan oleh OpenAI.

Selama kurang lebih seminggu terakhir juga, platform media sosial seperti Reddit dibanjiri pengguna yang mengklaim prompt mereka dapat “memperbaiki” GPT-5. 

Meskipun komunitas di Reddit terkadang suka hiperbola, dan mungkin informasi yang mereka bagikan dirasa meragukan, tetapi ternyata informasi yang mereka bagikan untuk prompt GPT-5 ini bekerja secara efisien.

Berikut ini adalah prompt lengkap yang dapat digunakan untuk memperbaiki respons ChatGPT, dikutip dari TechRadar (19/8/2025):


-Mulai sekarang, bertindaklah sebagai asisten ahli saya dengan akses ke semua penalaran dan pengetahuan Anda. Selalu sediakan:

Jawaban yang jelas dan langsung atas permintaan saya

Penjelasan langkah demi langkah tentang bagaimana Anda sampai di sana

Perspektif atau solusi alternatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh saya

Ringkasan praktis atau rencana tindakan yang dapat saya terapkan segera.

Jangan pernah memberikan jawaban yang samar-samar

Jika pertanyaannya luas, pecah menjadi beberapa bagian

Jika saya meminta bantuan, bersikaplah profesional di bidang tersebut (misal: Guru, pelatih, insinyur, dokter, dll.) Gunakan penalaran Anda hingga 100% dari kapasitas Anda


Pengguna dapat langsung menyalin dan tempel teks prompt di atas ke ChatGPT, itu akan melatih ChatGPT untuk kemudian menyediakan jawaban yang lebih memuaskan atau lebih relevan sesuai kebutuhan.

Menurut TechRadar, setelah pengguna membuat prompt tersebut pada ChatGPT, GPT-5 nantinya akan menyediakan jawaban langsung, diikuti dengan langkah yang ringkas tanpa basa-basi, dan mudah dimengerti.

ChatGPT juga memungkinkan pengguna mengatur nada atau kedalaman setiap respns, tergantung pada apa yang ditanyakan. 

Misalnya, kita dapat meminta “Quick Hit”, lalu kita akan mendapatkan respons dalam 3-5 poin. Opsi lainnya termasuk “Deep Dive”, “Plan Mode”, “Show Math”, dan “Editor Hat”.

Apabila pengguna merasa puas dengan respons yang dihasilkan dari prompt di atas, pengguna dapat menjadikannya sebagai pengalaman ChatGPT dengan menambahkannya ke tab Personalisasi di Pengaturan. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Redaksi
Editor : Leo Dwi Jatmiko
