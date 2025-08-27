Bisnis Indonesia Premium
Promo Diskon iPhone di iBox, Digimap dan Ecommerce, Jelang Peluncuran iPhone 17

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Rabu, 27 Agustus 2025 | 12:10 WIB
Calon pembeli memegang Apple iPhone 16 Pro Max di sebuah toko di Moskow, Rusia. REUTERS/Evgenia Novozhenina
Calon pembeli memegang Apple iPhone 16 Pro Max di sebuah toko di Moskow, Rusia. REUTERS/Evgenia Novozhenina
Bisnis.com, JAKARTA - Jelang peluncuran iPhone 17 seri teranyar, ada beragam penawaran harga promo dan diskon untuk iPhone 16 dan seri lainnya.

Ragam penawaran diskon dan harga promo ini ditawarkan mulai dari iBox, Digimap hingga ecommerce.

Berikut deretan promo diskon iPhone 16 jelang peluncuran iPhone 17

1. iBox 

Periode promo 25 – 31 Agustus 2025.

Baca Juga Perbandingan iPhone 16 dan iPhone 17, dari Spesifikasi hingga Harga
Produk Minimum Pembelian Nominal Voucher Kode Voucher

iPhone 16 Series dan MacBook

Rp 17.998.000

Diskon 20% hingga 500.000

WOWAG500

iPhone 15, iPhone 13, dan iPad

Rp 7.998.000

Diskon 20% hingga 250.000

WOWAG250

Aksesori Apple, AirPods, dan Apple Watch

Rp 98.000

Diskon 20% hingga 100.000

WOWAG100

Diskon didapatkan dengan mengisi kode voucher pada halaman pembayaran.
Diskon voucher hanya berlaku untuk produk di halaman promo ini.
Apabila setelah mengisi kode voucher dan potongan diskon tidak tersedia, maka kuota telah habis.
Diskon voucher hanya berlaku 1x setiap transaksi selama periode promo.
Diskon voucher dapat digunakan di iBox.co.id untuk metode online dan Telemarketing dengan ekspedisi JNE dan ID Express serta Click n PickUp (Ambil di toko).

Pembayaran dengan metode Virtual Account (VA) harus dilakukan maksimal 2 jam setelah nomor VA muncul. Lebih dari itu, maka order akan otomatis terbatalkan.

Jika Konsumen sudah melakukan pembayaran melalui VA atau kartu kredit, namun status transaksi di iBox.co.id pending atau cancel, maka Konsumen diharapkan menghubungi Customer Care iBox.co.id dengan melampirkan bukti transfer atau bukti pembayaran dan iBox.co.id akan melakukan pengecekan ke Bank dalam waktu 1 x 24 jam hari kerja.

Baca Juga Siap-Siap! Apple Bakal Rilis iPhone 17 pada 9 September 2025

Apabila ada transaksi yang tidak sesuai dengan Syarat dan Ketentuan, maka iBox.co.id berhak membatalkan transaksi tersebut tanpa persetujuan dari Konsumen. iBox.co.id akan membatalkan transaksi kedua dan proses pengembalian dana membutuhkan waktu selama 14 hari kerja dan dikenakan penalti sebesar Rp 50.000 serta potongan biaya administrasi Bank untuk setiap transaksi.

Transaksi pembayaran yang sudah berhasil tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun.

Dengan melakukan transaksi pada promo ini, maka Konsumen dianggap mengerti dan menyetujui semua Syarat dan Ketentuan yang berlaku.

Baca Juga Prediksi Jadwal Perilisan iPhone 17, Bersiap Dikenalkan Tahun Ini?

iBox.co.id berhak membatalkan promo yang didapat dan berhak melakukan perubahan apabila melanggar Syarat dan Ketentuan yang berlaku dengan cara sepihak atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.

2. Blibli

Promo iPhone di Blibli Payday Diskon hingga 2,5 Juta dan GRATIS 1x Cicilan!

Siapa sih yang nggak kepengin punya iPhone? Pas banget, sekarang ada promo iPhone di Blibli yang bikin impian punya iPhone jadi nyata. Di momen Payday ini, Blibli kasih diskon sampai Rp2,5 juta! Nggak cuma itu, kamu juga dapat gratis 1x cicilan, gratis 12 bulan perlindungan lengkap, bebas biaya cicilan hingga 24 bulan, dan bisa tukar tambah gadget lama biar makin hemat.

Gajian cair langsung upgrade ke iPhone tanpa mikir dua kali! Dengan promo iPhone di Blibli, belanja jadi lebih gampang, aman, dan banyak untungnya. Jangan tunggu lama, waktunya upgrade sekarang juga!

Syarat dan Ketentuan

Promo berlaku khusus untuk pembelian iPhone 16 Pro di Blibli pada periode promo Payday.
Diskon hingga Rp2,5 juta hanya berlaku untuk produk iPhone 16 Pro dan mengikuti ketersediaan stok.
Gratis 1x cicilan berlaku untuk metode pembayaran cicilan dengan bank yang bekerja sama dengan Blibli.
Cicilan hingga 24 bulan hanya berlaku sesuai tenor dan metode pembayaran yang tersedia.
Perlindungan 12 bulan mencakup garansi resmi Apple dan proteksi tambahan dari Blibli.
Program tukar tambah berlaku jika kondisi perangkat lama sesuai standar pengecekan Blibli.
Promo tidak dapat digabungkan dengan promo lain kecuali ditentukan Blibli.
Blibli berhak mengubah syarat dan ketentuan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

3. Digimap

Promo Diskon iPhone di iBox, Digimap dan Ecommerce, Jelang Peluncuran iPhone 17

