Siap-Siap! Apple Bakal Rilis iPhone 17 pada 9 September 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Apple Inc. memastikan akan menggelar acara peluncuran produk terbarunya pada 9 September 2025. Salah satu lini terbaru yang digadang-gadang bakal diluncurkan ialah iPhone 17.

Dalam acara tahunan tersebut, perusahaan teknologi asal Cupertino, California, ini diperkirakan bakal memperkenalkan lini iPhone 17, termasuk varian baru yang hadir dengan desain jauh lebih tipis dibandingkan model sebelumnya.

Melansir laman Bloomberg pada Rabu (27/8/2025) peluncuran akan dimulai pukul 10.00 waktu setempat dan disiarkan secara daring. Apple menggunakan tagline “awe dropping” dalam undangan resmi yang disebarkan ke publik dan media.

Fokus utama tetap pada smartphone terbaru, yang terdiri dari model standar, dua edisi Pro, serta varian tipis yang digadang-gadang menjadi desain iPhone paling ramping sepanjang sejarah.

Selain iPhone, Apple juga menyiapkan penyegaran produk Apple Watch dalam kesempatan tersebut. Berdasarkan laporan Bloomberg, iPhone 17 standar akan memiliki tampilan mirip iPhone 16, namun dengan layar lebih besar dan peningkatan pada kamera.

Sementara itu, iPhone 17 Pro dan Pro Max akan hadir dengan desain belakang baru dan modul kamera lebih besar, sehingga fitur fotografi semakin menjadi nilai jual utama. Adapun iPhone 17 versi tipis disebut-sebut sebagai inovasi desain terbaru Apple setelah bertahun-tahun.

Perangkat ini akan lebih ramping sekitar 2 milimeter dari model iPhone yang ada saat ini. Meski demikian, varian tipis ini diperkirakan memiliki kompromi, seperti daya tahan baterai yang lebih singkat dan hanya dibekali satu kamera belakang.

Peluncuran iPhone 17 akan menjadi pembuka bagi rangkaian produk baru Apple pada tahun ini. Di antaranya, Vision Pro generasi baru dengan prosesor lebih cepat, iPad Pro dengan chip M5 serta kamera depan tambahan, HomePod mini, hingga perangkat Apple TV terbaru.

Untuk tahun depan, Apple berencana menghadirkan MacBook Pro generasi baru, iPhone 17e sebagai varian entry-level, serta aksesori Mac termasuk monitor eksternal. Salah satu produk besar yang ditunggu adalah smart speaker dengan layar, yang dijadwalkan meluncur pada paruh pertama 2026.

Lebih jauh lagi, pengumuman September ini akan mengawali pembaruan besar iPhone dalam tiga tahun ke depan. Pada 2026, Apple akan memperkenalkan iPhone lipat pertamanya, mengikuti jejak Samsung dan Google.

Lalu pada 2027, perusahaan menyiapkan iPhone dengan desain kaca melengkung untuk menandai 20 tahun perjalanan iPhone sebagai produk andalan Apple.