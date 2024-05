Devoteam G Cloud Sabet Penghargaan Google Cloud Next di Las Vegas

Bisnis.com, JAKARTA- Acara tahunan Google Cloud Next, kembali diselenggarakan tahun ini pada 9-11 April lalu di Mandalay Bay Convention Center, Las Vegas, Amerika Serikat.

Pada gelaran megah berskala internasional ini, segala informasi produk dan inovasi terkini dari Google Cloud dibahas tuntas, lengkap dengan kemampuan Artificial Intelligence (AI) dalam membantu dan mentransformasi berbagai sektor bisnis.

Bila Google Cloud Next tahun lalu masih menjelaskan berbagai kemungkinan tentang AI di masa depan, Google Cloud Next tahun ini telah mengeksplorasi, sekaligus merangkum beragam success story dari para pengguna, pelanggan, dan partner dari Google Cloud.

Tentu saja, perubahan, inovasi, dan kemajuan produk terbaru yang diumumkan di Google Cloud Next 2024 ini disambut baik dan dinantikan oleh para peserta dan juga Google Cloud Partner yang hadir dari seluruh dunia.

Beberapa pengumuman menarik yang perlu Anda ketahui dari Google Cloud Next 2024, antara lain Gemini akan hadir di Google Chat, sebagai asisten pribadi yang didukung AI untuk meringkas percakapan, menjawab pertanyaan, dan banyak lagi fitur lain.

Dengan menggunakan large language model, Gmail kini bisa memblokir 20% lebih banyak spam dan mengevaluasi 1.000 kali lebih banyak spam yang dilaporkan oleh pengguna setiap hari.

Selain menggarisbawahi tentang beragam inovasi terbaru dari Vertex AI, infrastruktur AI, serta seputar workspace dan kolaborasi, terobosan Gemini 1.5 Pro juga menjadi pengumuman penting. Kini, chatbot Google Bard telah berubah menjadi Gemini, dan kehadiran Gemini 1.5 Pro ini meningkatkan kemampuan performa produk sebelumnya, yaitu Gemini Ultra 1.0.

Gemini 1.5 Pro memiliki efisiensi yang lebih tinggi dan persyaratan komputasi yang lebih rendah. Dengan media model bahasa besar (Large Language Model atau LLM), Gemini 1.5 dirancang untuk bisa menerima 1 juta token sehari, sehingga bisa memproses kueri lebih banyak.

Model ini lebih pintar melakukan pemrosesan teks, gambar, video, audio, dan kode. Platform ini diklaim memiliki pemahaman konteks yang lebih baik dan mampu berbicara layaknya manusia. Dalam satu permintaan, Gemini 1.5 Pro dapat memproses lebih dari 700.000 kata, satu jam video, 11 jam audio, dan kode dengan lebih dari 30.000 baris.

Bukan hanya perangkat AI biasa, Gemini 1.5 Pro bisa diandalkan oleh siapapun untuk mengeksplorasi beragam informasi, sehingga bisa memaksimalkan kinerja sehari-hari dan bermanfaat bagi berbagai kepentingan bisnis. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, Gemini 1.5 Pro akan menembus batasan konteks bahasa dan memudahkan interaksi lintas budaya, sehingga memberikan pengalaman yang lebih personal dan relevan bagi setiap penggunanya.

Pada perhelatan yang sama, Devoteam G Cloud, sebuah perusahaan konsultan IT ternama sekaligus Google Cloud Partner, turut menjadi saksi gebrakan Google tersebut.

Bagi Devoteam G Cloud, salah satu servis yang akan digemari di dunia teknologi adalah Gemini Code Assist, yang sebelumnya memiliki nama Duet AI for Developer.

Aditya Pratama, Account Manager dari Devoteam G Cloud Indonesia mengungkapkan kehadiran dari Gemini Code Assist dapat memudahkan konsultan IT untuk fungsi paling fundamental yaitu melakukan coding dengan lebih baik.

"Gemini Code Assist dapat membantu kami untuk dapat mengidentifikasi potential error bahkan hingga memberikan saran untuk memperbaiki error yang sudah terjadi dalam kegiatan coding, membuatnya lebih mudah untuk menulis code yang benar dan efisien,” ungkapnya dikutip dari siaran pers, Rabu (8/5/2024).

Tak hanya sekadar menyaksikan dan merayakan kemajuan teknologi, Devoream G Cloud juga berhasil membawa pulang empat penghargaan sekaligus dari Google Cloud Next 2024 lalu. Keempat penghargaan tersebut adalah Sales Partner of The Year 2024 untuk Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA), Services Partner of The Year 2024 untuk Denmark, Sales Partner of The Year 2024 untuk Swedia, dan Services Partner of The Year 2024 untuk Asia Tenggara (SEA).

Terkait sederet pencapaian tersebut, Valon Rexhepi Global VP dari Devoteam G Cloud mengungkapkan, “Saya amat bangga dan bahagia. Segala penghargaan ini seperti cherry on the cake, yang akan mendorong tim kami untuk melakukan yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan kami dalam segala hal yang kami lakukan.”

Hendrawan Deny Ardiyatman, Country Director dari Devoteam G Cloud Indonesia menambahkan teknologi Cloud ke depannya akan sangat luar biasa.

"Berkat Google Cloud Next 2024, kepala saya penuh inspirasi dan ide-ide baru. Saya bertemu dengan banyak sosok brilian di sana, dan sangat bersemangat untuk berkolaborasi serta mengembangkan gagasan bersama. Apalagi Devoteam berhasil membawa pulang penghargaan Best Services Partner of the Year 2024 untuk South East Asia Region. Kami termotivasi dan berkomitmen untuk memberikan yang lebih istimewa lagi dalam hal inovasi Cloud,” tambahnya.

