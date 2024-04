Usai Temui Jokowi, Bos Apple Tim Cook Temui Prabowo di Kemenhan

Bisnis.com, JAKARTA – CEO Apple Inc. Tim Cook melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto usai menyambangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta Rabu (17/4/2024).

Dengan didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi selama sekitar satu jam di Kantor Kemenhan, kedua tokoh itu melakukan pertemuan.

“Pertemuan Tim Cook dan Pak Prabowo sekitar satu jam sejak pukul 13.00 WIB," kata Budi setelah pertemuan.

Dia menjelaskan bahwa pertemuan berlangsung penuh keakraban dan persahabatan. Tim Cook hadir bersama Vice President for Environment, Policy and Social Initiatives Apple Lisa Jackson, Head of Global Government Affairs Nick Amma, Head of Government Affair APAC Elizabeth Hernandez, serta Government Affairs for SEA Mirza Natadisastra.

Menurut Budi Arie, Tim Cook menyampaikan rencana investasi dan Akademi Apple di Indonesia. Apalagi, Indonesia dinilai sebagai Negara yang menarik dan potensial bagi Apple.

Prabowo, kata Budi, juga menyambut baik diskusi dan niat baik Apple untuk berinvestasi di Indonesia dan berharap investasi Apple bisa terlaksana dengan baik di Indonesia serta tepat waktu.

“Pak Prabowo menyampaikan, Indonesia sangat welcome dengan komitmen Apple untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan Indonesia,“ pungkas Budi.

Sebelumnya, CEO Apple Tim Cook tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta untuk bertemu secara langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Rabu (17/4/2024).

Menurut pantauan Bisnis, bos Apple itu tiba pada pukul 08.55 WIB dengan mengenakan jas bernuansa biru navy dengan kacamata.

Saat memasuki lingkungan Istana, Tim Cook dengan gestur ramah menyapa wartawan sembari tersenyum dan memberikan salam dua jari atau simbol 'peace'.

“Good morning, how are you guys? Good morning,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (17/4/2024).

