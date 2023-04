Siap-Siap, Apple Mulai Produksi Massal Macbook Air 15 Inch

Bisnis.com, JAKARTA - Apple, produsen teknologi asal Amerika Serikat, dikabarkan saat ini sedang melakukan produksi massal MacBook Air 15. Salah satu produk gawai yang sudah dinantikan.

Dilansir dari GSMArena, Kamis (13/4/2023), analis display Ross Young menyebut Apple mulai memproduksi massal MacBook Air 15 inci baru pada Februari 2023 dan telah meningkatkan produksinya pada Maret 2023.

Apple dilaporkan merencanakan peningkatan produksi lagi pada April. Laptop ini pun dikabarkan sangat dinanti-nantikan ini akan siap dikirim setelah Apple meluncurkannya.

Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa Apple bisa saja meluncurkan MacBook Air terbesar tersebut pada April atau Mei 2023. Namun sepertinya laptop ini akan dipersiapkan untuk konferensi Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) pada Juni 2023.

Air 15,4 inci yang baru akan bergabung dengan MacBook Air 13,6 inci dengan tampilan baru. Saat ini pun belum ada laporan bahwa kedua laptop akan mendapatkan chip M2 atau apakah keduanya akan mendapatkan prosesor M3 baru yang juga akan menjadi pengumuman WWDC.

Menariknya, Apple menjadi perusahaan yang mencatatkan penurunan pengiriman terbesar untuk produk PC-nya pada kuartal I/2023. Berdasarkan data dari IDC, pengiriman Apple pada kuartal I/2023 turun 40,5 persen yoy dari periode yang sama pada 2022.

Dell Technologies Inc berada di urutan kedua dengan penurunan sebesar 31 persen yoy. Lenovo Group Ltd, Asustek Computer Inc mengalami penurunan sebesar 30,3 persen yoy. Adapun, HP mengalami penurunan sebanyak 24,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Sebagai informasi, pengiriman global PC pada kuartal I/2023 mengalami penurunan mencapai 29 persen year on year (yoy) berdasarkan laporan dari IDC. IDC menilai penurunan pengiriman ini diakibatkan adanya penurun permintaaan, kelebihan stok dan memburuknya iklim ekonomi makro.

