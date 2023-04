Pengiriman PC Global Turun di Kuartal I/2023, Apple Paling Anjlok!

Bisnis.com, JAKARTA - Pengiriman global personal computer (PC) pada kuartal I/2023 turun sebesar 29 persen secara year on year (yoy) berdasarkan laporan dari International Data Corporation (IDC).

IDC menilai penurunan pengiriman PC pada kuartal I/2023 diakibatkan adanya penurun permintaaan, kelebihan stok dan memburuknya iklim ekonomi makro.

Menurut hasil awal dari IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, pengiriman global berjumlah 56,9 juta unit atau turun 29 persen dibandingkan dengan kuartal yang sama pada 2022.

Hasil awal tersebut menjadi tanda akhir dari era lonjakan permintaan yang didorong oleh pandemi Covid-19. IDC pun menilai pengiriman ini kembali ke masa sebelum Covid-19.

Volume pengiriman PC pada kuartal 1/2023 masih lebih rendah dibandingkan volume pengiriman kuartal 1/2019 sebanyak 59,2 juta dan kuartal 1/2018 sebnayak 60,6 juta

"Meskipun inventaris saluran telah menipis dalam beberapa bulan terakhir, itu masih jauh di atas kisaran empat hingga enam minggu yang sehat," kata Jitesh Ubrani, manajer riset untuk Mobility and Consumer Device Trackers IDC.

Jitesh juga menilai dengan diskon besar-besaran, para channel dan produsen PC dapat memperkirakan bahwa peningkatan inventaris akan terus berlanjut hingga pertengahan tahun ini dan kemungkinan hingga kuartal ketiga tahun ini.

Adanya perlambatan pertumbuhan dan permintaan juga memberikan ruang bagi rantai pasokan untuk melakukan perubahan karena banyak pabrik mulai menjajaki opsi produksi di luar China.

Sementara itu, para pembuat PC juga sedang mengatur ulang rencana mereka untuk sisa tahun ini dan telah mulai menarik pesanan untuk Chromebooks karena adanya perkiraan kenaikan biaya lisensi di akhir tahun ini.

“Tampaknya, pengiriman PC akan mengalami penurunan dalam waktu dekat dengan kembalinya pertumbuhan menjelang akhir tahun seiring dengan perbaikan ekonomi global dan karena basis pengguna yang sudah terinstal mulai berpikir untuk melakukan upgrade ke Windows 11,” jelasnya.

Menariknya, Apple menjadi perusahaan yang mencatatkan penurunan pengiriman terbesar untuk produk PC-nya. Pengiriman Apple pada kuartal I/2023 turun 40,5 persen jika dibandingkan periode yang sama di 2022.

Dell Technologies Inc. berada di urutan kedua dengan penurunan sebesar 31 persen yoy. Kemudian, Lenovo Group Ltd, Asustek Computer Inc mengalami penurunan sebesar 30,3 persen yoy. Adapun, HP Inc. mengalami penurunan sebanyak 24,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

