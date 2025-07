Perbandingan Samsung Z Fold & Flip 7 vs Z Fold & Flip 6: Harga dan Spesifikasi

Bisnis.com, JAKARTA — Samsung akan segera meluncurkan seri ponsel Flagship terbarunya, Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7, pada Rabu, (30/07/25)

Smartphone lipat yang sudah ada sejak sekitar tahun 2020 ini menghadirkan desain dan inovasi terkini dalam produk terbarunya, khususnya dengan beragam fitur AI dengan kemampuan multimodal yang intuitifnya, serta didukung dengan kamera berkualitas tinggi.

Kurang lebihnya, fitur-fitur yang ditawarkan oleh seri Z Fold dan Flip terbaru akan serupa dengan seri sebelumnya, Z Fold 6 & Z Flip 6, hanya saja dilengkapi dengan fitur AI yang lebih disempurnakan, dan juga dimensi layar yang lebih memberikan kenyamanan bagi pengguna ketika memakainya.

Berikut ini perbandingan Samsung Galaxy Z Flip 7 & Fold 7 dengan seri Flip 6 dan Fold 6:

Samsung Z Fold 7 & Flip 7

Z Flip 7:

Layar utama 6,9 inci (4.1 inci ketika dilipat), resolusi 2520 x 1080 piksel, Super AMOLED, Color Depth 16M

Prosesor: Exynos 2500

RAM: 12 GB

Memori Internal: 256 GB atau 512 GB

Kamera Belakang: 50.0 MP + 12.0 MP

Kamera Depan: 10.0 MP

Baterai: 4.300 mAh

Dimensi: 166.7 x 75.2 x 6.5 (85.5 x 75.2 x 13.7 ketika dilipat)

Bobot: 188g

Konektivitas: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Dual SIM (SIM 1 + eSIM/Dual eSIM)

Harga: Rp17.999.000



Z Fold 7:

Layar 8.0 inci (6.5 inci ketika dilipat), resolusi 2520 x 1080 piksel, Dynamic AMOLED 2X, Color Depth 16M

Prosesor: Snapdragon®️ 8 Elite for Galaxy

RAM: 12 GB/16 GB (Khusus Memori 1 TB)

Memori Internal: 256 GB/512 GB/1 TB

Kamera Belakang: 200.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP

Kamera Depan: 10.0 MP

Baterai: 4.400 mAh

Dimensi: 158.4 x 143.2 x 4.2 (158.4 x 72.8 x 8.9 ketika dilipat)

Bobot: 215g

Konektivitas: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Dual SIM (SIM 1 + eSIM/Dual eSIM)

Fitur lain: Gemini Live, Seamless actions across apps, Now Brief

Harga: Rp28.499.000

Samsung Z Fold 6 & Flip 6

Z Flip 6:

Layar utama 6,7 inci (3.4 inci ketika dilipat), resolusi 2520 x 1080 piksel, Super AMOLED, Color Depth 16M

Prosesor: Snapdragon®️ 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy

RAM: 12 GB

Memori Internal: 256 GB atau 512 GB

Kamera Belakang: 50.0 MP + 12.0 MP

Kamera Depan: 10.0 MP

Baterai: 4.000 mAh

Dimensi: 165.1 x 71.9 x 6.9 (85.1 x 71.9 x 14.9 ketika dilipat)

Bobot: 187g

Konektivitas: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Dual SIM (SIM 1 + eSIM/Dual eSIM)

Harga: sekitar Rp11.599.000



Z Fold 6:

Layar 7.6 inci (6.3 inci ketika dilipat), resolusi 2520 x 1080 piksel, Dynamic AMOLED 2X, Color Depth 16M

Prosesor: Snapdragon®️ 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy

RAM: 12 GB/16 GB (Khusus Memori 1 TB)

Memori Internal: 256 GB/512 GB/1 TB

Kamera Belakang: 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP

Kamera Depan: 10.0 MP

Baterai: 4.400 mAh

Dimensi: 158.4 x 143.2 x 4.2 (158.4 x 72.8 x 8.9 ketika dilipat)

Bobot: 239g

Konektivitas: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Dual SIM (SIM 1 + eSIM/Dual eSIM)

Fitur lain; Gemini Live, Circle to Search, Call Assist

Harga: sekitar Rp20.799.000



(Muhamad Rafi Firmansyah Harun)