Sasar Konten Kreator dan Gamers, HP Indonesia Hadirkan 5 Laptop dengan Intel Core Gen-12

Bisnis.com, JAKARTA -- HP Indonesia melengkapi portofolio laptop dengan menghadirkan 5 laptop terbaru yang menggunakan prosesor Intel Core Generasi ke-12. Kelima laptop HP ini hadir untuk menjawab kebutuhan para kreator, gamers, dan pengguna sehari-hari mencapai tingkatan yang lebih tinggi.

Fiona Lee, Managing Director HP Indonesia mengatakan bahwa komunitas kreator dan gamer berkembang pesat saat ini. HP kemudian berkolaborasi dengan Intel untuk menjawab kebutuhan perangkat inovatif dan berperforma tinggi yang dapat mendukung berkreasi dan bermain game.

“Terinspirasi untuk mendorong kreator dan gamers untuk berprestasi, HP berkolaborasi dengan Intel untuk mempersembahkan rangkaian laptop untuk kreator dan gaming terbaru, dilengkapi dengan segudang fitur cerdas untuk membantu mereka mengekspresikan berbagai ide, berkolaborasi, bermain game dengan siapa saja," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/8/2022).

HP Indonesia memperkenalkan 5 laptop terbaru tersebut dengan mengangkat tema 'Best Kept Secret'. Kelima laptop HP itu ialah laptop 2-in-1 HP Spectre x360, HP Pavilion x360, laptop 2-in-1 HP Envy x360, laptop Gaming OMEN by HP 16, dan laptop Gaming Victus by HP 15.

Mengutip laporan World Bank, HP Indonesia menjelaskan bahwa diperkirakan angka pekerja bebas (gig workers) di wilayah Asia Tenggara mencapai 150 juta orang. Jumlah pekerja lepas ini diproyeksikan terus bertumbuh.

Selain pekerja lepas, terdapat juga Gen Z dan Milenial yang bermain game. Di Tanah Air, sebanyak 53 persen gamers Indonesia menyatakan bermain game membantu mereka untuk mengurangi stres.

Fiona menyebutkan kreator dan gamers memerlukan perangkat yang lebih menarik dan inovatif untuk memfasilitasi mereka berkolaborasi dan bermain game dengan lebih mudah serta menunjang aktivitas harian mereka.

“Komunitas-komunitas kreator dan gamer yang berkembang pesat saat ini membutuhkan perangkat inovatif dan berperforma tinggi yang dapat mendukung mereka dalam berkreasi dan bermain game tanpa hambatan,” tambahnya.

Berikut 5 laptop yang diperkenalkan HP Indonesia beserta harganya:

HP Envy x360 2-in-1 dengan platform Intel® Evo™ bertenaga prosesor Intel® Core™ i7 Generasi ke-12 tersedia pada September 2022.

HP Pavilion x360 dengan prosesor Intel® Core™ i7 atau i5 Generasi ke-12 dipasarkan mulai dari Rp10.899.000

OMEN by HP 16 dengan prosesor Intel® Core™ i9-12900H tersedia dengan harga mulai dari Rp22.999.000.

Victus by HP 15 didukung prosesor hingga Intel® Core™ i7-12700H tersedia dengan harga mulai dari Rp 13.999.000.

Khusus untuk pembelian pada 2-31 Agustus 2022, HP Indonesia menawarkan promosi cashback spesial hadir untuk setiap pembelian portofolio gaming terbaru HP melalui mitra resmi HP di Tokopedia.

