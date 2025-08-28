Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

XLSMART dan Telkom Jalin Kerja Sama Strategis, Buka Arus Pendapatan Baru

Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko
 Kamis, 28 Agustus 2025 | 12:15 WIB
Presiden Direktur & CEO XLSMART Rajeev Sethi (dari kanan), Komisaris Retno Marsudi, Presiden Komisaris Arsjad Rasjid, Chariman Sinar Mas Telecommunications & Technology Franky Oesman Widjaja, dan Direktur & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSMART Andrijanto Muljono berbincang saat acara XLSMART AI dan Cybersecurity Forum BRAVO 500 SUMMIT di Jakarta, Kamis (24/7/2025)
Presiden Direktur & CEO XLSMART Rajeev Sethi (dari kanan), Komisaris Retno Marsudi, Presiden Komisaris Arsjad Rasjid, Chariman Sinar Mas Telecommunications & Technology Franky Oesman Widjaja, dan Direktur & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSMART Andrijanto Muljono berbincang saat acara XLSMART AI dan Cybersecurity Forum BRAVO 500 SUMMIT di Jakarta, Kamis (24/7/2025)
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menjalin kerja sama strategis guna memperkuat segmen komersial business to business (B2B).

Kerja sama ini diharapkan dapat membuka arus pendapatan baru bagi masing-masing perusahaan. 

Direktur & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSmart, Andrijanto Muljono mengatakan kerja sama XLSMART dan Telkom telah terjalin sejak berdirinya perusahaan.

Baca Juga XLSMART Layani 82,6 Juta Pelanggan Semester I/2025, BTS Tumbuh jadi 209.820 Unit

Kerja sama yang ditandatangani di event Batic, di Bali, untuk  memperbaharui kesepakatan komersial yang sudah ada yaitu kesepakatan B2B commercial terkait dengan Panggilan Internasional 007 dan kesepakatan baru. 

“Kesepakatan baru terkait Eyeball Monetization, Panggilan Call Center 188 via Transit Telkom, layanan A2P, dan Flash Call. Kerja sama ini akan berdampak terhadap bertambahnya stream revenue baru dan akan mempererat kolaborasi antara kedua belah pihak,” kata Andrijanto kepada Bisnis, Kamis (28/8/2025). 

Dia mengatakan kerja sama yang terjadi hari telah melalui diskusi yang cukup panjang antara kedua belah pihak. Adapun keputusan untuk melakukan penandatanganan pada acara Batic, karena pada event Internasional BATIC dihadiri oleh banyak international partner yang merupakan pengguna layanan.

Baca Juga XLSMART (EXCL) Cetak Pendapatan Rp10,5 Triliun, Tumbuh 22% YoY Semester I/2025

Andrijanto berharap kolaborasi antara XLSMART dan Telkom ini dapat mengakselerasi ekosistem digital di Indonesia dan memberikan solusi untuk korporasi dan solusi untuk negeri. Andrijanto menargetkan pendapatan dari segmen B2B dapat menyentuh seperlima dari total pendapatan XLSMART tahun ini.

“Pendapatan dari segmen B2B ditargetkan bisa memberikan kontribusi 20% dari total revenue XLSMART secara keseluruhan pada 2025,” kata Andrijanto.

Sebelumnya, XLSMART  membukukan total pendapatan sebesar Rp10,50 triliun pada semester I/2025. Nilai tersebut meningkat 22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY). 

Baca Juga XLSMART (EXCL) Masih Kaji Dokumen Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Perusahaan juga mencatat EBITDA yang dinormalisasi (Normalized EBITDA) sebesar Rp4,97 triliun dengan normalized EBITDA margin 47%, dan laba bersih yang dinormalisasi (Normalized PAT) sebesar Rp313 miliar. Sedangkan kontribusi pendapatan layanan data dan digital pada total pendapatan mencapai lebih dari 91%. 

Adapun secara keseluruhan pendapatan XLSMART pada semester I/2025 mencapai Rp19,10 trlliun.

Presiden Direktur & CEO XLSMART Rajeev Sethi mengatakan kuartal II/2025 menjadi tonggak penting bagi XLSMART. Dua setengah bulan setelah proses merger dilakukan, perusahaan menghadapi tantangan eksternal maupun internal. 

“Secara eksternal, industri masih diwarnai kompetisi yang ketat, sementara secara internal, kami perlu memastikan operasional perusahaan tetap solid sehingga layanan kepada pelanggan tetap optimal,” kata Rajeev.

Rajeev mengatakan XLSMART juga terus fokus melakukan konsolidasi dan integrasi di berbagai lini agar kinerja perusahaan tetap berada di jalur yang tepat (on track).

Menurut Rajeev, sejumlah pencapaian penting telah terwujud pada kuartal kedua pasca merger, di antaranya terciptanya skala bisnis yang makin besar, integrasi jaringan yang terus berlangsung sesuai rencana, serta meningkatnya pengalaman pelanggan. 

Selain itu, perusahaan juga tengah menjalankan modernisasi jaringan untuk memperluas kapasitas dan mempersiapkan pemanfaatan teknologi terbaru. Dengan jaringan yang lebih luas, kapasitas yang lebih besar, dan strategi multi-brand, XLSMART siap memperkuat posisinya sebagai motor transformasi digital Indonesia. 

“Kami bersyukur dapat terus menjaga pertumbuhan pendapatan, masih meraih profitabilitas, serta menghadirkan layanan yang inklusif, inovatif, dan bernilai tambah bagi seluruh pelanggan”, ungkap Rajeev.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Leo Dwi Jatmiko
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Detik-Detik Emiten Tommy Soeharto (HITS) Go Private, Saham HUMI Terus ARA
Premium

Detik-Detik Emiten Tommy Soeharto (HITS) Go Private, Saham HUMI Terus ARA

Manuver Tajam BlackRock di Merdeka Battery (MBMA)
Premium

Manuver Tajam BlackRock di Merdeka Battery (MBMA)

Tommy Soeharto’s Humpuss Maritim (HUMI) Eyes Business Expansion, Earnings Growth
Premium

Tommy Soeharto’s Humpuss Maritim (HUMI) Eyes Business Expansion, Earnings Growth

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Operators Call for Stronger Infrastructure Backing
Premium

Operators Call for Stronger Infrastructure Backing

16 jam yang lalu
Perbandingan ARPU dan Pelanggan XLSmart (EXCL), Indosat (ISAT) dan Telkomsel Semester I/2025
Premium

Perbandingan ARPU dan Pelanggan XLSmart (EXCL), Indosat (ISAT) dan Telkomsel Semester I/2025

17 jam yang lalu
Wamenkomdigi Sebut Media Sosial Turut Bertanggung Jawab Jaga Ruang Digital
Telekomunikasi

Wamenkomdigi Sebut Media Sosial Turut Bertanggung Jawab Jaga Ruang Digital

14 jam yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

XLSMART dan Telkom Jalin Kerja Sama Strategis, Buka Arus Pendapatan Baru
Telekomunikasi

XLSMART dan Telkom Jalin Kerja Sama Strategis, Buka Arus Pendapatan Baru

59 menit yang lalu
Laba Nvidia Melejit jadi Rp431 Triliun, Ditopang Bisnis Pusat Data
Sains & Teknologi

Laba Nvidia Melejit jadi Rp431 Triliun, Ditopang Bisnis Pusat Data

1 jam yang lalu
Dorong Belanja Pintar, FairPrice Perluas Penggunaan AI Google Cloud
Startup

Dorong Belanja Pintar, FairPrice Perluas Penggunaan AI Google Cloud

4 jam yang lalu
Google Cloud Pastikan Perubahan Mendasar di Asia Tenggara
Startup

Google Cloud Pastikan Perubahan Mendasar di Asia Tenggara

13 jam yang lalu
Wamenkomdigi Sebut Media Sosial Turut Bertanggung Jawab Jaga Ruang Digital
Telekomunikasi

Wamenkomdigi Sebut Media Sosial Turut Bertanggung Jawab Jaga Ruang Digital

14 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

XLSMART (EXCL) Cetak Pendapatan Rp10,5 Triliun, Tumbuh 22% YoY Semester I/2025

2

Indosat dan Dream Forge Creation Perkuat Bisnis Pengembangan dan Distribusi Gim

3

Gill Capital Angkat Standar Penemuan Produk dengan AI Google Cloud

4

Frasers Hospitality Berdayakan SDM dengan dengan Google Cloud AI

5

APJII Dorong Skema Berbagi Infrastruktur Pasif untuk Efisiensi Bisnis

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Perbandingan iPhone 16 dan iPhone 17, dari Spesifikasi hingga Harga
Gadget

Perbandingan iPhone 16 dan iPhone 17, dari Spesifikasi hingga Harga

Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Foto

Lihat Lainnya
Ribuan Polisi Saip Amankan Aksi Buruh
2+
Bisnis Indonesia E-paper