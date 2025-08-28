Bisnis Indonesia Premium
Braze Bidik Startup hingga Pelaku UMKM, Perkuat Posisi di Indonesia

Pernita Hestin Untari
 Kamis, 28 Agustus 2025 | 14:29 WIB
Ilustrasi Startup. Bisnis/Arief Hermawan P
Ilustrasi Startup. Bisnis/Arief Hermawan P
Ringkasan Berita
  • Braze menargetkan korporasi besar, startup, dan UMKM di Indonesia untuk memperkuat pasar dengan meningkatkan adopsi teknologi customer engagement.
  • Strategi ekspansi Braze berfokus pada kebutuhan pelanggan dengan mendengarkan pasar dan berinvestasi di Indonesia, termasuk memperkenalkan teknologi AI Decisioning untuk segmentasi pelanggan yang lebih personal.
  • Braze berencana mengadakan webinar dan talkshow di Indonesia untuk memperkenalkan teknologi AI dan meningkatkan pemahaman serta adopsi di berbagai wilayah.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA— Penyedia teknologi customer engagement global, Braze, mengincar korporasi besar, startup, hingga UMKM guna memperkuat pasar mereka di Indonesia. 

Country Director Braze Indonesia, Franz Sihaloho mengatakan perusahaan ingin ingin menjangkau startup hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai masih minim adopsi teknologi dalam strategi pemasaran dan komunikasi pelanggan.

“Jadi memang kami menarget bukan cuma dari big enterprises, terutama startup, sama tradisional company, belum mengadopsi teknologi customer engagement, ini masih sangat tradisional,” kata Franz dalam Media Briefing and Small Group Media Interview-Grow with Braze di Jakarta pada Rabu (27/8/2025). 

Baca Juga Startup Pintarnya Raup Pendanaan Seri A Rp273 Miliar

Franz menambahkan, Braze juga ingin memperluas jangkauan ke segmen menengah. Dia menekankan Braze ingin berkontribusi membantu bisnis mikro dan kecil untuk dapat berkembang menjadi perusahaan menengah hingga besar, sejalan dengan arahan pemerintah.

Wakil Presiden APAC & GCC Braze, Shahid Nizami, menuturkan strategi ekspansi perusahaan selalu berangkat dari kebutuhan pelanggan. Menurutnya, pendekatan Braze sederhana yakni mendengarkan apa yang dibutuhkan pasar dan menjawabnya. Hal tersebut juga dilakukan perusahaan saat menyasar pasar Indonesia. 

“Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah pasar besar untuk kami, kami akan terus berinvestasi di pasar [Indonesia]. Kami memiliki profesional di tim kami, yang tidak hanya mendukung pelanggan Indonesia, tapi juga pelanggan daerah,” katanya.

Baca Juga Startup di Jerman Tawarkan Pembekuan Tubuh Untuk Dihidupkan Kembali, Biaya Rp3,2 Miliar

Salah satu inovasi terbaru yang akan diperkenalkan adalah AI Decisioning, teknologi hasil akuisisi perusahaan OfferFit. AI Decisioning memungkinkan brand melakukan segmentasi pelanggan secara hyper-personalized.Dengan kemampuan itu, setiap pelanggan bisa mendapatkan pesan yang berbeda sesuai kebutuhannya. 

Untuk memperkenalkan teknologi ini, Braze berencana menggelar sejumlah webinar dan talkshow di Indonesia dalam beberapa bulan ke depan.

“Jadi, Braze akan melakukan webinar ke berbagai wilayah Indonesia dan juga akan fokus untuk meng-engage semakin banyak target customer bahwa teknologi AI itu bisa dipakai bahkan sampai ke level personal,” kata Shahid.

Baca Juga Dilema Pendanaan Startup, Ketergantungan Modal Asing dan Efek Skandal eFishery & Tanihub

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Editor : Leo Dwi Jatmiko
