Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Wamenkomdigi Sebut Media Sosial Turut Bertanggung Jawab Jaga Ruang Digital

Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko
 Rabu, 27 Agustus 2025 | 22:36 WIB
Ilustrasi media sosial/unsplash
Ilustrasi media sosial/unsplash
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo menegaskan platform digital seperti Facebook, TikTok, X, dan media sosial lainnya turut bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kenyamanan ruang digital di Indonesia, seiring dengan maraknya konten disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) yang merusak sendi-sendi demokrasi.

Angga menekankan bahwa negara memiliki dasar hukum yang kuat terkait kepatuhan platform digital dalam menjaga ruang digital hingga memutus akses atau memblokir konten internet ilegal. 

Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) menyebut pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga Wamenkomdigi Angga Minta TikTok Bangun Sistem Penindak Konten Provokasi

Kemudian, pasal 40A ayat (2) UU ITE menyebut pemerintah berwenang untuk melakukan pemutusan Akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melakukan pemutusan Akses terhadap konten internet yang melanggar hukum. 

“Penyelenggara Sistem Elektronik (Platform Digital) wajib melaksanakan perintah (pemutusan akses) sebagaimana dimaksud tulis pada pasal 40A ayat (3) UU ITE,” kata Angga kepada Bisnis, Rabu (27/8/2025).

Kemudian, lanjut Angga, pada pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaan Sistem Elektronik Lingkup Privat Platform Digital (PSE) wajib melakukan pemutusan akses terhadap konten internet Ilegal sesegera mungkin tanpa penundaan paling lambat 4 (empat) jam untuk konten yang bersifat mendesak dan 1x24 jam untuk konten internet ilegal yang bersifat umum.

Baca Juga Wamenkomdigi Tekankan Transformasi Digital Mesin Utama Pertumbuhan Ekonomi 8%

Jenis konten internet ilegal yang dilarang antara lain; konten internet yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, konten internet ilegal yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan/atau konten yang menyediakan cara mengakses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

Lebih lanjut, tutur Angga, pada pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, pemerintah dapat memberi sanksi administratif kepada Platform Digital berupa teguran Tertulis hingga ⁠pemutusan akses; dan/atau dikeluarkan dari daftar PSE. 

Pengenaan denda administratif bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (Platform Digital) diberikan dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban pemutusan akses. Pengenaan denda administratif tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi pemerintah.

Baca Juga Wamenkomdigi Sebut Fokus Bukan pada Game Roblox, tapi Perlindungan Anak

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan PNBP Sanksi Denda Administratif menyampaikan pengenaan Denda Administratif Terhadap PSE Lingkup Privat dilaksanakan melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN)

Angga berharap konten-konten DFK tidak dibiarkan merusak sendi-sendi demokrasi. Komdigi ingin melindungi masyarakat dari efek negatif ruang digital. 

“Kita lindungi seluruh masyakat kita agar aman di ruang digital. Kegentingan itu maraknya pornografi, iklan judol, lahirnya akun robot, child abuse, human trafficking dan lain sebagainya di ruang digital, apalagi arahnya sudah memecah belah bangsa dan membuat kegaduhan. Platform harus punya tanggung jawab atas konten-konten yang hadir di ruang digital tidak dicederai org praktik-prakti tidak benar,” kata Angga. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Leo Dwi Jatmiko
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Melihat Peluang di Saham Astra (ASII) yang Getol Akuisisi
Premium

Melihat Peluang di Saham Astra (ASII) yang Getol Akuisisi

Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI
Premium

Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI

Danantara’s Bold Move with Patriot Bonds
Premium

Danantara’s Bold Move with Patriot Bonds

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK
Nasional

Jaga Demokrasi, Platform Wajib Moderasi Konten DFK

4 jam yang lalu
Wamenkomdigi Angga Minta TikTok Bangun Sistem Penindak Konten Provokasi
Telekomunikasi

Wamenkomdigi Angga Minta TikTok Bangun Sistem Penindak Konten Provokasi

1 hari yang lalu
Kelola Interaksi Pelanggan Pakai AI, Braze Pastikan Data Pengguna Aman
Sains & Teknologi

Kelola Interaksi Pelanggan Pakai AI, Braze Pastikan Data Pengguna Aman

5 jam yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Google Cloud Pastikan Perubahan Mendasar di Asia Tenggara
Startup

Google Cloud Pastikan Perubahan Mendasar di Asia Tenggara

28 menit yang lalu
Wamenkomdigi Sebut Media Sosial Turut Bertanggung Jawab Jaga Ruang Digital
Telekomunikasi

Wamenkomdigi Sebut Media Sosial Turut Bertanggung Jawab Jaga Ruang Digital

1 jam yang lalu
Frasers Hospitality Berdayakan SDM dengan dengan Google Cloud AI
Startup

Frasers Hospitality Berdayakan SDM dengan dengan Google Cloud AI

1 jam yang lalu
Gill Capital Angkat Standar Penemuan Produk dengan AI Gloogle Cloud
Startup

Gill Capital Angkat Standar Penemuan Produk dengan AI Gloogle Cloud

1 jam yang lalu
APJII Dorong Skema Berbagi Infrastruktur Pasif untuk Efisiensi Bisnis
Telekomunikasi

APJII Dorong Skema Berbagi Infrastruktur Pasif untuk Efisiensi Bisnis

2 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

XLSMART (EXCL) Cetak Pendapatan Rp10,5 Triliun, Tumbuh 22% YoY Semester I/2025

2

Siap-Siap! Apple Bakal Rilis iPhone 17 pada 9 September 2025

3

Trump Sebut Meta Bangun Pusat Data Raksasa di AS Senilai Rp814 Triliun

4

Perbandingan iPhone 16 dan iPhone 17, dari Spesifikasi hingga Harga

5

Promo Diskon iPhone di iBox, Digimap dan Ecommerce, Jelang Peluncuran iPhone 17

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Perbandingan iPhone 16 dan iPhone 17, dari Spesifikasi hingga Harga
Gadget

Perbandingan iPhone 16 dan iPhone 17, dari Spesifikasi hingga Harga

Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Foto

Lihat Lainnya
Produksi Garam Terhenti Akibat Cuaca
2+
Bisnis Indonesia E-paper