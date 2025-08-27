Bisnis Indonesia Premium
Indosat dan Dream Forge Creation Perkuat Bisnis Pengembangan dan Distribusi Gim

Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko
 Rabu, 27 Agustus 2025 | 21:23 WIB
Indosat bekerja sama dengan Dream Forge Creation untuk memperkuat pengembangan industri dan distribusi gim
Indosat bekerja sama dengan Dream Forge Creation untuk memperkuat pengembangan industri dan distribusi gim
Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) dan PT Dream Forge Creation (DFC), perusahaan game developer dan publisher asal Indonesia, menjalin kerja sama strategi untuk memperkuat bisnis pengembangan dan distribusi gim daring

Melalui kolaborasi ini, Indosat akan menjadi mitra resmi distribusi gim yang dirilis DFC, salah satunya lewat program bundling paket data yang dirancang khusus agar masyarakat Indonesia dapat menikmati pengalaman bermain game yang lebih mudah dan terjangkau.

Director & CFO Indosat Nicky Lee mengatakan perusahaan terbuka untuk bekerja sama dengan siapapun untuk membuka peluang bisnis yang lebih besar. Layanan business to business (B2B) Indosat sangat beragam mulai dari kecerdasan buatan, data center, hingga layanan lainnya. 

“Indosat adalah mitra terbaik di Indonesia,” kata Nicky Lee di Jakarta, Rabu (27/8/2025). 

SVP Head of B2B Regional & Education Segmen Indosat Sonata Suratman mengatakan Indosat dan Dream Forge memiliki misi yang sama. Kerja sama yang terjalin diharapkan turut menggerakan ruang ekonomi digital Tanah Air. 

Ekosistem yang dimiliki Indosat, siap membantu dalam mendorong industri gim Tanah Air makin berkembang dengan kehadiran pemain lokal. 

“Talenta digital akan berkembang, rantai pasok gim menjadi lebih kuat, dan kualitas layanan berada pada level tertinggi. Kontibusi ini yang coba kami bawa bersama mitra kami Dream Forge Creation,” kata Sonata. 

Diketahui pada semester I/2025, Indosat melaporkan total pelanggan sebanyak 95,7 juta pada semester I/2025. Indosat melayani puluhan juta pelanggan tersebut 203.000 unit yang tersebar mulai dari Sumatra hingga Papua. 

Sementara itu, Director of PT. Dream Forge Creation Indonesia Yu Kun mengatakan Dream Forge Creation memiliki komitmen jangka panjang untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan industri game Indonesia.

Melalui kerja sama dengan Indosat, perusahaan ingin membuka lebih banyak kesempatan bagi anak-anak muda dan komunitas indie developer untuk berkembang melalui program-program inkubasi dan kolaborasi yang dijalankan.

“Sejalan dengan semangat memajukan talenta lokal, kami juga tengah menyiapkan platform digital yang dapat membantu para developer memasarkan game mereka dengan lebih cepat dan efisien, setelah melalui proses kurasi dari tim internal kami,” ujar Yu. 

DFC juga menegaskan akan mengembangkan gim yang ramah anak sejalan dengan visi pemerintah mengenai pengembangan gim. 

“Selain menghadirkan game yang seru dan relevan dengan tren, kami juga berkomitmen untuk mengembangkan game yang ramah anak. kami percaya kerja sama ini menghadirkan model distribusi baru yang lebih dekat dengan kebutuhan gamer, sekaligus terjangkau untuk masyarakat luas,” tambah Yu.

Head of Marketing & Community Dream Forge Creation Salman Farouk Al Hakim mengatakan alasan perusahaan memilih bekerja sama dengan Indosat, selain karena persamaan visi-misi, juga disebabkan banyaknya pengguna Dream Forge yang menggunakan provider Indosat- Bima+. Sebanyak 45% pemain gim Dream Forge menggunakan jaringan Indosat-Tri.

Pada tahap awal, kerja sama keduanya melalui penyediaan paket khusus. Namun, dalam perkembangannya kerja sama akan diperluas, dengan rencana membentuk game Hub. Indosat memiliki komunitas yang cukup kuat 

Penulis : Leo Dwi Jatmiko
Editor : Leo Dwi Jatmiko
