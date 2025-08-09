Bisnis Indonesia Premium
Menkomdigi Minta TNI Ikut Kawal Digitalisasi RI, Singgung Layanan Satelit LEO

Leo Dwi Jatmiko
 Sabtu, 9 Agustus 2025 | 07:27 WIB
Menkomdigi Meutya Hafid berada di tengah jajaran TNI/Komdigi
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berharap keterlibatan aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengawal proses digitalisasi Indonesia. Di tengah disrupsi teknologi asing yang pesat, keamanan negara perlu dijaga dengan lebih baik.

Meutya mengatakan dinamika geopolitik global telah membuat beberapa negara jatuh ke dalam situasi konflik. Selain konflik fisik, peperangan juga terjadi di dunia digital sehingga sinergi Kemkomdigi dengan TNI menjadi penting dalam membangun pertahanan digital.

Meutya berpendapat tantangan dalam pertahanan digital makin kompleks, seperti munculnya layanan konektivitas satelit Low Earth Orbit (LEO) dari perusahaan asing di Indonesia serta derasnya arus data lintas batas negara yang dapat menimbulkan risiko terhadap pertahanan dan keamanan negara.

"Di situlah pentingnya digitalisasi dikawal tidak hanya oleh para pakar IT tapi juga orang yang ahli dalam strategi pertahanan," kata Meutya dikutip Sabtu (9/8/2025).

Seperti diketahui saat ini satu-satunya satelit orbit rendah LEO yang mengantarkan internet ke Indonesia hanyalah Starlink. 

Ratusan satelit milik Elon Musk (Amerika Serikat) telah mengorbit di atas langit Indonesia. Mereka menyalurkan internet kepada puluhan ribu pengguna di Tanah Air.

Starlink merupakan satelit yang mengorbit pada ketinggian di atas 500 kilometer. Satelit khusus internet tersebut berukuran kecil dan memiliki kapasitas terbatas. Namun, kecepatan internet yang diberikan cukup mumpuni hingga mencapai 220 Mbps pada satu lokasi.

Di Indonesia, Starlink melayani digunakan untuk tiga hal yaitu menyalurkan internet kepada pelanggan ritel, pelanggan korporasi, dan jaringan pengalur atau backhaul.

SpaceX sempat menghentikan mencari pelanggn baru di Indonesia karena kapasitas yang dimiliki telah habis. 

Berbeda dengan serat optik yang kapasitasnya dapat ditambah kapanpun tanpa menambah infrastruktur kabel, kapasitas Starlink baru dapat ditambah jika ada satelit baru yang diluncurkan Elon Musk atau dilakukan peralihan trafik dari satu negara ke Indonesia.

Meutya juga menegaskan pentingnya ketersediaan infrastruktur konektivitas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Papua, sebagai bagian dari pertahanan nasional.

Sinergi Komdigi dan TNI sejauh ini telah berhasil menghubungkan wilayah-wilayah di Papua dengan konektivitas digital.

"Kemkomdigi membangun konektivitas di daerah Papua bekerja sama dengan teman-teman TNI, khususnya yang bertugas di sana," kata Meutya.

Penulis : Leo Dwi Jatmiko
Editor : Leo Dwi Jatmiko
