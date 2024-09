5 Game yang Mendapat Peningkatan Grafik Terbaik di PS5 Pro

Bisnis.com, JAKARTA - Sony sudah memperkenalkan konsol game terbaik terbarunya, PlayStation 5 Pro, yang akan dibuka penjualannya pada 7 November 2024 mendatang.

PS5 Pro memiliki performa GPU yang lebih baik, ray-tracing yang canggih, dan peningkatan yang didukung AI.

Konsol ame ini pun bertujuan untuk menghilangkan pilihan yang harus diambil banyak dari kita saat ini antara mode performa dan fidelitas.

Singkatnya, PS5 Pro bertujuan agar kedua mode tersebut berjalan secara bersamaan, di mana terdapat eningkatan visual resolusi yang lebih tinggi yang berjalan pada 60 derajat lebih mulus untuk frame-per-detik (fps).

Dengan peningkatan ini, terdapat sejumlah game yang akan memiliki update grafik terbaik saat dimainkan di PS5 Pro.

Berikut ini 5 game yang mengalami peningkatan grafik luar biasa bila dimainkan di PS5 Pro, dikutip dari IGN.

5 Game yang Ditingkatkan dengan Grafik Terbaik di PS5 Pro

1. Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft dengan sengaja meningkatkan mesin Anvil untuk Assassin's Creed Shadows, petualangan sejarah feodal Jepang yang akan datang.

Peningkatan dari PS5 Pro diharapkan akan memungkinkan mesin tersebut merender dunia terbuka yang luas pada resolusi 4K dengan frame rate tinggi.

Dengan grafik tinggi, pemain bisa berlari dengan kecepatan 60fps yang stabil juga akan membuat sensasi pertarungan tetap tajam seperti pedang Yasuke dan Naoe.

2. Final Fantasy 7 Rebirth

Game tahun 2024 lainnya yang mengalami masalah performa, Final Fantasy 7 Rebirth sering kali memiliki grafis yang memukau tetapi terkunci dalam sel penjara 30fps.

Peralihan dari mode fidelity ke mode performa membuat pertarungan berjalan mulus, namun hal ini mengakibatkan visual yang sangat buram.

FF7 Rebirth adalah game yang pantas untuk dimainkan dalam situasi terbaik dan PS5 Pro bisa menjadi solusi untuk membuka potensi gambaran FF7 yang terbaik.

3. Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy adalah game lain yang benar-benar memamerkan peningkatan kemampuan ray-tracing PS5 Pro.

Teknologi ray-tracing juga akan menguntungkan perjalanan di Hogwart Legacy, sehingga menjanjikan realisme yang lebih besar.

4. Marvel Spider-Man 2

Spider-Man 2 milik Insomniac adalah tolok ukur yang dicita-citakan semua game PS5, dengan grafis kelas atas dan performa luar biasa.

Arsitek PlayStation Mark Cerny berjanji bahwa, dengan PS5 Pro, game seperti Spider-Man 2 tidak lagi harus memilih antara performa atau grafis, dan Spider-Man 2 akan mencapai grafis fidelitas tinggi pada tingkat mode performa framerate, jadi Anda dapatkan semua detail menawan pada 60fps yang manis.

5. The Last of Us Part II Remastered

Terakhir, PS5 Pro akan memberikan gambaran luar biasa untuk game The Last of Us Part II Remastered.

Dengan konsol game baru ini, menjelajahi dunia di game ini menjadi sangat luar biasa. Namun perbedaan utamanya adalah kecepatan frame – berjalan pada 60fps, yang terlihat jauh lebih mulus dibandingkan dengan versi PS5 standar yang berjalan pada 30fps.

Perbedaan lainnya yakni The Last of Us Part II Remastered terasa lebih tajam, dengan visual resolusi tinggi dan framerate yang halus.