PS5 Pro Jadi Konsol Paling Mahal, Tapi Apa Kelebihannya?

Bisnis.com, JAKARTA - Sony secara resmi mengumumkan perilisan PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) pada 7 November 2024 mendatang.

Perilisan PS5 Pro ini cukup mengecewakan bagi penggemar, karena harganya dinilai terlalu mahal untuk konsol gim.

Harga konsol gim ini yakni US$ 699,9 atau sekitar Rp10,7 juta. Denga harga semahal ini, Sony mengklaim bahwa pihaknya membawa sejumlah perubahan.

Kemudian gim-gim seperti The Last of Us, Final Fantasy, hingga Hogwarts Legacy disinyalir akan memilik grafik fantastis pada PS5 Pro ini.

Kepala arsitek PS5 Mark Cerny mengatakan bahwa versi Pro ini mengalami peningkatan di GPU, sistem AI, dan ray tracing. Pihaknya pun mengatakan bahwa konsol gim terbaru ini mejadi yang terkuat yang pernah dibuat.

"Ini adalah konsol paling kuat yang pernah kami buat," kata Cerny dikutip dari The Verge, Kamis (12/9/2024).

Spesifikasi PS5 Pro

PlayStation 5 Pro atau PS5 Pro memiliki desain yang mirip dengan pendahulunya. Yang membedakan hanya tiga garis hitam yang kini disematkan di PS5 Pro.

Kemudian konsol baru ini juga tak dilengkapi dengan disk drive dan stand. Sehingga pengguna harus mengeluarkan tambahan uang sebesar US$ 110 apabila ingin menambahkan drive Bluray eksternal.

Dengan harga yang begitu mahal, PS5 Pro mampu melakukan rendering 45% lebih cepat daripada versi terdahulunya.

Konsol gim ini juga diberikan peningkatan performa GPU sebesar 67% dan memiliki penyimpanan 28% lebih cepat.

Sony juga memberikan peningkatkan FPS (Frame Rate per Second), dengan performa yang lebih stabil.

Menariknya, PS5 Pro sudah dilengkapi dengan teknologi AI yakni PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), yang akan meningkatkan FPS serta kualitas gambar yang dihasilkan.

Dengan fitur tersebut, Sony juga yakin konsol gim terbarunya ini bisa memoles kualitas visual game-game PS4 dan meningkatkan resolusinya.

Fitur lain yang disematkan pada PS5 Pro yakni Wi-Fi 7, VRR, dan resolusi 8K. Kemudian penyimpanannya 2TB SSD yang dapat ditingkatkan kapasitasnya dengan ekstra slot SSD.

Selain itu, konsol ini juga akan memiliki performa apik karena kompatibel dengan headset PlayStation VR2, PlayStation Portal, dan stick PS5.

Adapun preorder PS5 Pro akan dimulai pada tanggal 26 September sampai 7 November.