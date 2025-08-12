Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Baru Rilis, Electronic Arts Langsung Blokir 300.000 Cheat Battlefield 6

Redaksi
Redaksi
 Selasa, 12 Agustus 2025 | 17:36 WIB
Tampilan depan game Battelfield 6/website
Tampilan depan game Battelfield 6/website
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang game ternama, Electronic Arts (EA), temukan ratusan upaya curang (cheat) setelah luncurkan beta untuk game tembak-menembaknya, Battlefield 6.

Akhir pekan lalu, setelah EA meluncurkan Battlefield 6, banyak dari para pemain mengeluhkan keberadaan cheater atau pemain yang menggunakan cara curang untuk menang. 

Seorang anggota tim anti-cheat EA yang dikenal sebagai AC menanggapi hal tersebut dengan mengungkap 104.000 laporan kejadian potensi cheater, dan telah menghentikan 330.000 upaya menipu atau mengutak-atik kontrol anti-cheat.

Baca Juga 10 Cheat FF Auto Headshot, Dapat Skin, dan Diamond Gratis

EA menerapkan sistem anti-cheat tingkat kernel yang disebut Javelin, yang artinya sistem tersebut memiliki hak akses tertinggi di komputer.

Hal tersebut memungkinkannya memantau semua yang terjadi di komputer dengan tujuan mendeteksi cheat, yang seringkali berjalan di latar belakang dengan menyamar sebagai program lain.

Dalam sebuah unggahan, AC mengakui jika sistem Javelin tidak menjamin cheater akan hilang sepenuhnya. anggota tim anti-cheat tersebut juga menyinggung fakta bahwa Battlefield 6 menerapkan Secure Boot, sebuah fitur keamanan berbasis perangkat keras Windows.

Baca Juga Cheat GTA 5 Terlengkap 2024 untuk Playstation Xbox dan Smartphone

“Secure Boot menjadi penghalang lain yang membantu kami mempersulit pengembang cheat untuk membuat program curang, dan memudahkan kami mendeteksinya,” jelas AC, dilansir TechCrunch, Selasa (12/8/2025).

Dia juga mengatakan, sistem anti-cheat bukanlah solusi sekali jadi, sebab, ketika sistem tersebut sebelumnya berhasil di satu atau beberapa game, itu belum tentu menjamin keberhasilannya untuk semua game.

Cheat atau peretas game merupakan masalah berkepanjangan bagi setiap  video game online. Belakangan ini, selain EA, perusahaan seperti Riot Games dan Activision telah meluncurkan sistem anti-cheatnya pada masing-masing game mereka, Valorant dan Call of Duty.

Baca Juga Ini Kode Cheat GTA San Andreas untuk PC dan Konsol Gim

Direktur dan Kepala anti-cheat Riot Games, Phillip Koskinas mengatakan, pada awal tahun ini, pihaknya telah melakukan beberapa cara untuk menindak para cheater, serta pembuat dan penjual cheat.

“Memblokir cheater, memanfaatkan fitur keamanan Windows, melakukan sidik jari pada perangkat keras cheater menjadi beberapa dari cara kami menangkal perilaku curang,” kata Koskinas, dikutip dari TechCrunch.

Dia juga mengatakan, selain tiga cara tersebut, pihak perusahaannya bahkan juga menyusup ke komunitas cheat di Discord atau Telegram dalam upaya pencegahan tersebut. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Redaksi
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Beda Hasil Ekspansi Pasar Ekspor Emiten Batu Bara (ITMG & PTBA) saat Permintaan China Lesu
Premium

Beda Hasil Ekspansi Pasar Ekspor Emiten Batu Bara (ITMG & PTBA) saat Permintaan China Lesu

SBN Diserbu Investor Asing, Pamor Reksa Dana Pendapatan Tetap Bakal Makin Tinggi
Premium

SBN Diserbu Investor Asing, Pamor Reksa Dana Pendapatan Tetap Bakal Makin Tinggi

Aksi Pemodal Kakap di Saham UNTR Usai Pengumuman Dividen Interim
Premium

Aksi Pemodal Kakap di Saham UNTR Usai Pengumuman Dividen Interim

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Menguji Adrenalin, Ini 10 Seluncuran Air Terpanjang di Dunia
Info Travel

Menguji Adrenalin, Ini 10 Seluncuran Air Terpanjang di Dunia

3 hari yang lalu
Resep Grow a Garden Membuat Donat dan Cake di Roblox
Gaming

Resep Grow a Garden Membuat Donat dan Cake di Roblox

3 hari yang lalu
Istana: Tak Cuma Roblox, Semua Konten Bermuatan Kekerasan Harus Dievaluasi
Nasional

Istana: Tak Cuma Roblox, Semua Konten Bermuatan Kekerasan Harus Dievaluasi

6 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Baru Rilis, Electronic Arts Langsung Blokir 300.000 Cheat Battlefield 6
Sains & Teknologi

Baru Rilis, Electronic Arts Langsung Blokir 300.000 Cheat Battlefield 6

4 jam yang lalu
Daftar 7 Kelompok Peretas Paling Mengancam Rahasia Negara di Asia Pasifik
Sains & Teknologi

Daftar 7 Kelompok Peretas Paling Mengancam Rahasia Negara di Asia Pasifik

5 jam yang lalu
WhatsApp Business Makin Getol Keruk Pemasukan di RI, Rilis Fitur Panggilan Suara
Sains & Teknologi

WhatsApp Business Makin Getol Keruk Pemasukan di RI, Rilis Fitur Panggilan Suara

6 jam yang lalu
Prasasti Sarankan Prabowo Lanjutkan Digitalisasi Demi Pertumbuhan Ekonomi 8%
Telekomunikasi

Prasasti Sarankan Prabowo Lanjutkan Digitalisasi Demi Pertumbuhan Ekonomi 8%

7 jam yang lalu
Prasasti: Digitalisasi Bantu Prabowo Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
Telekomunikasi

Prasasti: Digitalisasi Bantu Prabowo Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

7 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Internet Cepat dan Stabil, Oxygen.id Resmikan Cabang Depok

2

Telkom (TLKM) Targetkan Perampingan 38 Anak Usaha Rampung pada 2027

3

Biaya Rp1.250 per Pesanan Berisiko Tekan Jumlah Transaksi Shopee dan Tokopedia

4

Harga Smartphone OPPO Agustus 2025: Reno 14 Turun Sebulan Setelah Rilis

5

Prasasti: Digitalisasi Bantu Prabowo Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Peringatan Hari Gajah Sedunia
2+
Bisnis Indonesia E-paper