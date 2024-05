Free Fire hingga Mobile Legend, Ini Belasan Gim Battle Royal Menarik di Android

Bisnis.com, JAKARTA - Free Fire dan Mobile Legend hanyalah segelintir gim atau game battle royal di aplikasi Android. Selain Gim milik Garena tersebut, ada sekitar 19 gim battle royal yang tak kalah menarik.

Battle Royal merupakan sebuah genre permainan yang memadukan ekplorasi dengan elemen bertahan hidup. Sehingga pemenangnya adalah pemain terakhir yang berhasil bertahan hidup hingga akhir game.

Genre tersebut akan melibatkan para pemain untuk berusaha mengeliminasi lawannya dengan berbagai senjata ataupun kekuatan dari karakter yang dipilihnya.

Berikut ini adalah daftar 20 gim bergenre Battle Royale:

1. PUBG Mobile

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) dikenal sebagai game pertama dalam genre Battle Royale, dan awalnya dirilis untuk platform PC. Tencent, sebagai pengembang untuk segmen mobile, dianggap sangat cerdas karena berhasil membawa PUBG ke versi mobile. Langkah ini terbukti efektif, karena banyak pemain yang menikmati game ini, bahkan sejumlah pemain profesional memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan.

2. Call of Duty: Mobile

Call of Duty juga memiliki versi Android yang bisa dimainkan kapan saja dan di mana saja. Game ini menawarkan berbagai mode, seperti Team Deathmatch, Hardpoint, dan Search and Destroy, serta menyediakan mode Battle Royale.

Mode Battle Royale di Call of Duty: Mobile memberikan pengalaman yang mirip dengan Call of Duty: Warzone. Seperti game Battle Royale pada umumnya, pemain harus bertahan hidup untuk memenangkan pertandingan. Namun, yang membedakan Call of Duty: Mobile dari game Battle Royale lainnya adalah kemampuannya untuk menggunakan peralatan perang canggih, seperti drone, UAV, dan C4.

3. Cyber Hunter

Game ini menawarkan konsep pertempuran dengan tema futuristik. Cyber Hunter menghadirkan berbagai senjata serta kostum unik yang menambah keunikan permainan.

4. Battlelands Royale

Game 2D yang cukup menyenangkan untuk main dan bertempur dengan 35 pemain dalam waktu singkat. Bisa buat pilihan untuk pemula yang belum pernah mencoba main sama sekali.

5. Fortnite

Game ini menawarkan banyak karakter unik untuk dipilih dan bisa dimainkan dengan teman-teman atau sendiri dalam mode offline.

6. Rules of Survival

Game ini menantang pemain untuk bertarung melawan hingga 300 musuh, baik dalam mode solo maupun berkelompok, menciptakan suasana yang cukup intens.

7. Grand Battle Royale: Pixel FPS

Game ini memiliki grafis yang lucu, menyerupai tampilan pixel dari Minecraft, memberikan pengalaman bermain yang menarik.

8. Super Mega Champions

Game ini menampilkan grafis anime khas Jepang dan menawarkan konsep unik dengan robot yang bisa dikendalikan untuk bertarung.

9. Pixel Gun 3D

Game ini cocok untuk perangkat dengan spesifikasi rendah, menampilkan grafis mirip Minecraft dan memungkinkan pertempuran seru dengan 10 pemain lainnya.

10. Black Survival

Dengan grafis yang menampilkan karakter seperti anime, game ini juga mengandung elemen role-playing yang menarik untuk dicoba.

11. Eclipse Isle

Game ini menawarkan area pertempuran berupa pulau-pulau luas dan memungkinkan pemain memilih pahlawan dari anime fantasi sebagai karakter permainan.

12. Ride Out Heroes

Game ini menggabungkan konsep battle royale dengan MOBA, membutuhkan perangkat gaming dengan spesifikasi tinggi untuk memainkannya.

13. ZombsRoyale.io

Game ini ramah untuk perangkat dengan spesifikasi rendah, menuntut pemain untuk bertahan hidup dari serangan zombie untuk menang.

14. Giant.io

Game yang sederhana dan bisa dimainkan secara offline, memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan.

15. AXE.io

Game unik di mana pemain hanya bisa menggunakan senjata tajam yang dilempar dari jarak jauh, menambahkan elemen strategi dalam pertempuran.

16. Bullet Strike: Sniper Games

Pemain berperan sebagai sniper yang harus mengalahkan 20 lawan dalam satu set, membutuhkan strategi yang baik untuk menang.

17. Guns Royale

Menampilkan grafis 8-bit yang sederhana, namun game ini juga menawarkan mode AR untuk merasakan sensasi terjun langsung dalam pertempuran.

18. Creative Destruction

Game ini memungkinkan pemain memilih perspektif orang ketiga atau orang pertama saat bertarung, menambahkan fleksibilitas dalam permainan.

19. Knives Out

Game ini membutuhkan smartphone gaming dengan spesifikasi tinggi, menawarkan customisasi senjata dan kualitas grafis yang bagus selama pertandingan.

20. Arena Breakout

Arena Breakout adalah game battle royale yang menawarkan visual memukau dan gameplay yang menantang serta unik. Di awal permainan, pemain diwajibkan untuk mengikuti tutorial yang cukup menyeluruh. Mekanisme pemilihan senjata dan proses reload di game ini dirancang sangat realistis, menambah daya tarik keseluruhan dari permainan ini. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

