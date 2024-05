Starlink Indonesia Beroperasi, SpaceX Langsung Banting Harga!

Bisnis.com, JAKARTA — Satelit orbit rendah Starlink milik Elon Musk mulai banting harga usai diumumkan resmi beroperasi di Indonesia.

Adapun, kehadiran Starlink di Indonesia ditandai dengan masuknya layanan Elon Musk ke Puskesmas di Sumerta Kelod, Kota Denpasar, Bali pada Minggu (19/5/2024). Elon Musk melakukan penandatanganan dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Layanan Starlink sendiri diklaim tahan terhadap kondisi ekstrem saat di laut, termasuk dingin, panas, hujan es, hujan lebat, dan angin topan.

Berdasarkan laman resmi Starlink, dikutip pada Senin (20/5/2024), Starlink menawarkan harga spesial untuk pelanggan awal yang berakhir hingga 10 Juni mendatang.

Penawaran yang ditawarkan adalah berupa penurunan harga perangkat keras Starlink yang dibanderol Rp4,68 juta dari sebelumnhya harus merogoh kocek Rp7,8 juta.

“Menjelajah bersama Starlink, penawaran untuk pelanggan awal - berakhir 10 Juni Rp4,68 juta untuk perangkat keras,” demikian informasi yang dikutip dari laman resmi Starlink, Senin (20/5/2024).

Layanan Starlink menawarkan tiga jenis paket internet, mulai dari residensial (rumah), jelajah (berpergian), dan kapan (perairan).

Untuk paket residensial, harga layanan standar Starlink dibanderol Rp750.000 per bulan dengan kuota tanpa batas. Kemudian untuk paket jelajah internet berkecepatan tinggi dipatok Rp990.000 per bulan (mobile regional) dan Rp4,34 juta per bulan (prioritas mobile 50 GB).

Selanjutnya, Starlink juga tersedia untuk internet berkecepatan tinggi di perairan a mulai dari Rp4,34 juta per bulan dengan biaya perangkat keras senilai Rp43,73 juta. Dengan paket layanan ini, Starlink diklaim memiliki keceparan unduhan 40–220+ Mbps, unggahan 8-25+ Mbps, dan latensi kurang dari 99 Mdtk.

“Starlink menghadirkan internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah saat bepergian maupun saat berlabuh,” tulisnya.

