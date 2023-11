Harga Internet Zimbabwe Termahal di Dunia, Rp686.000 per GB!

Bisnis.com, JAKARTA – Republik Zimbabwe menjadi negara dengan harga rata-rata mobile data termahal di dunia. Di negara itu, data internet berukuran 1GB dibanderol US$43,75 atau Rp686.000.

Angka tersebut mengacu kepada laporan perusahaan riset Cable.co.uk berjudul ‘Worldwide Mobile Data Pricing: The Cost of 1GB of Mobile Data in 237 Countries’.

Di belakang Zimbabwe, menyusul Falkland Islands dengan harga rerata 1GB mobile data senilai US$40,58 (= Rp636.000), Saint Helena US$40,13 (= Rp630.000), Sudan Selatan US$23,70 (= Rp372.000), dan Tokelau US$17,24 (= Rp270.000).

Baca Juga Harga Internet RI Makin Murah, Kompetisi Makin Tak Sehat

“Persamaan antara kelima negara ini sangat mencolok dan nyata. Tiga dari lima negara tersebut berlokasi di Afrika Sub-Sahara, dan tiga dari lima negara kepulauan,” tulis laporan tersebut seperti dikutip Bisnis.com, Selasa (14/11/2023).

Lebih lanjut dijelaskan, Afrika Sub-Sahara secara umum merupakan wilayah termahal keempat di dunia untuk data seluler. Kondisi serupa juga terjadi di negara-negara kepulauan.

Sebaliknya, Israel menjadi negara dengan harga data internet mobile paling rendah. Untuk 1GB data mobile internet, pengguna di Israel hanya perlu merogoh kocek US$0,02 atau Rp300 saja.

Baca Juga Internet Indonesia Makin Murah, Pelaku Berharap Spektrum Sharing Diterapkan

Setelah Israel, ada Italia dan Fiji dengan harga 1GB data mobile hanya US$0,09 (= Rp1.400), disusul San Marino US$0,10 (= Rp1.500), dan Kamboja senilai US$0,12 (= Rp1.900).

Berbeda dengan deretan negara data mobile termahal, hanya satu dari negara-negara tersebut di atas yang berbentuk pulau, dan tidak ada satupun yang berlokasi di Afrika Sub-Sahara.

Italia, yang menawarkan data seluler termurah di Eropa Barat, juga memelihara infrastruktur di San Marino.

Baca Juga Internet Israel Termurah di Dunia, 1 GB Seharga 1 Permen

“Israel sendiri telah menjadi pemimpin global dalam penyediaan 5G dan terus menduduki peringkat teratas dalam hal harga data,” tulis laporan itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News