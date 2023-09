Indosat (ISAT) Mulai Jualan Jaringan 5G ke Industri di Kota Besar

Bisnis.com, JAKARTA - PT Indosat Tbk. (ISAT) memasarkan jaringan 5G untuk berbagai industri dengan konsep B2B (business-to-business) ke kota besar dan private network.

SVP Head of Corporate Communications Indosat Steve Saerang mengakui jaringan tersebut sudah banyak digunakan untuk kebutuhan bisnis, terutama untuk mesin berbasis kecerdasan buatan (AI). Hal ini tidak terlepas dari teknologi 5G yang menghadirkan internet yang jauh lebih cepat daripada 4G.

“5G menawarkan kecepatan data yang jauh lebih tinggi hingga 10 kali lipat lebih cepat daripada 4G,” ujar Steve, Kamis (7/9/2023).

Steve mengatakan jaringan 5G dari Indosat sudah ada di sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Karawang, Solo, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Bandar Lampung, dan Bali.

Kendati demikian, Steve mengaku Indosat masih tetap meningkatkan layanan jaringan 4G sambil menunggu kesiapan ekosistem 5G yang lebih lanjut.

Selain itu, Indosat juga sudah menyediakan layanan fixed broadband melalui adanya fiber optic ataupun fiber to the home (FTTH) dengan kehadiran Indosat HiFi. Kecepatan internet fixed broadband inipun bervariasi mulai dari 30, 50, hingga 100 mbps per pelanggan.

“Peningkatan penetrasi fixed broadband di Indonesia membantu untuk meningkatkan kecepatan internet di Indonesia secara keseluruhan,” ujar Steve.

Strategi inipun dilakukan seturut dengan komitmen Indosat untuk terus memberikan pengalaman yang mengesankan bagi seluruh pelanggan ataupun pemangku kepentingan.

Indosat mengaku, saat ini banyaknya smartphone dengan harga terjangkau membuat lebih banyak orang terhubung ke internet. Hal inipun membuat kebutuhan internet semakin meningkat di Indonesia.

Selain itu, kebutuhan akses internet untuk mendapatkan layanan daring seperti pendidikan, perbankan, akses terhadap media sosial dan belanja secara daring sudah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Oleh karena itu, ekspansi jaringan dari Indosat diharapkan dapat terus membantu percepatan transformasi digital di Indonesia.

