Cara Menyambungkan HP ke TV dengan Gampang, Bisa Tanpa Kabel

Bisnis.com, SOLO - Cara menyambungkan HP ke TV ternyata sangat mudah dilakukan dan memiliki berbagai macam cara yang bisa kamu coba. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini sudah memungkinkan untuk menyambungkan HP ke layar yang lebih besar, yaitu televisi.

Dengan mengikuti cara menyambungkan HP ke TV ini bisa memanfaatkannya sebagai hiburan, seperti menonton TV series, drama korea, hingga bermain game. Selain itu juga bisa untuk kegiatan produktif seperti belajar, mengajar hingga presentasi kerja.

Berikut ini adalah beberapa cara menyambungkan HP ke TV yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

Cara menyambungkan HP ke TV tanpa kabel

Cara menghubungkan HP ke TV dengan menggunakan Chromecast

Sambungkan terlebih dahulu perangkat Chromecast ke port HDMI TV. Mendownload aplikasi Google Home melalui Google Play Store. Google Home ini berguna untuk melakukan setting pada perangkat Chromecast. Jalankan aplikasi Google Home, kemudian pilih menu Wifi Display. Lalu, aktifkan fitur Screen Mirroring. Hubungkan perangkat HP dengan Wifi. Pastikan layar TV sudah terhubung dengan saluran HDMI. Akan terlihat kode pada layar. Lalu, masukkan kode pada aplikasi Google Home agar HP bisa terhubung ke TV.

Cara menyambungkan HP ke TV dengan Menggunakan Miracast

Pastikan terlebih dahulu bahwa perangkat HP kamu sudah mendukung fitur Miracast atau Wireless Display. Aktifkan dan setting Miracast/Screen Mirroring pada TV. Lalu, buka aplikasi pengaturan pada HP. Pada menu Connection & Sharing Klik Cast. Aktifkan Cast, kemudian tunggu beberapa saat sambil TV mendeteksi HP dan sebaliknya.

Cara menghubungkan HP ke TV dengan Bluetooth

Nyalakan Bluetooth pada HP.

Masuk ke pengaturan koneksi pada TV.

Cari pengaturan Bluetooth.

Scan perangkat untuk mencari perangkat HP kamu pada daftar perangkat yang muncul.

Pilih tombol Add atau Connect.

Cara menyambungkan HP ke TV Menggunakan Mi TV Stick

Colok Mi TV Stick ke TV melalui port HDMI.

Hubungkan Mi TV Stick ke Wifi.

Pindah input di TV kamu dari antena ke HDMI.

Download dan install Google Home pada HP kamu.

Jalankan aplikasi lalu pindah ke Mi TV Stick di jaringan Wifi kamu.

Hubungkan dengan tombol Connect.

Cara menghubungkan HP dan TV dengan kabel USB – C ke HDMI

Jika kamu menggunakan port USB C, kamu bisa menggunakan kabel USB C ke HDMI untuk menyambungkannya ke TV. Kamu hanya perlu memasang kabel USB C ke smartphone dan kabel HDMI ke TV. Kemudian, pilih input HDMI untuk TV untuk menampilkan tayangan dari HP.

Cara menyambungkan HP ke TV Menggunakan kabel HDMI

Kamu hanya perlu memasang kabel HDMI dari port HDMI di TV ke port HDMI di smartphone. Jika HP kamu tidak memiliki port HDMI, kamu memerlukan HDMI adapter converter untuk melakukan cara ini. setelah itu pilih input HDMI pada TV dan tayangan dari HP akan muncul di TV.

Itulah beberapa cara menyambungkan HP ke TV yang mungkin belum kamu ketahui.

