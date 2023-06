Ericsson Prediksi Pelanggan 5G India Tembus 700 Juta pada 2028, Indonesia Lewat?

Bisnis.com, JAKARTA - Ericsson, perusahaan teknologi multinasional, memprediksi jumlah pengguna 5G di India dalam 5 tahun ke depan atau pada 2028 akan menembus 700 juta.

Dalam Mobility Report, Ericsson bahwa dalam lima tahun ke depan, 5G diproyeksikan mencapai 57% dari semua langganan seluler di India, sehingga menjadikannya negara dengan pertumbuhan tercepat untuk mengadopsi teknologi 5G.

Pelanggan 5G di India diperkirakan menyentuh 700 juta pada akhir 2028, jauh melesat dibandingkan dengan 10 juta yang tercatat pada akhir 2022, menurut Ericsson Mobility Report dikutip Financialexpress, Kamis (22/6/2023).

Adapun faktor-faktor seperti ketersediaan jaringan 5G yang berkembang pesat di seluruh kota, harga 5G yang menarik, dan ketersediaan ponsel 5G yang terus meningkat akan meningkatkan penetrasi 5G

Ericsson menyamapaikan hingga saat ini pelanggan 4G masih mendominasi pasar India dengan jumlah mencapai 820 juta pada akhir 2022. Namun, diperkirakan angka ini akan turun menjadi 500 juta pada akhir 2028.

Sebaliknya, jumlah total langganan seluler diantisipasi. melonjak menjadi 1,2 miliar selama periode yang sama. Langganan ponsel cerdas di India sebagai persentase dari total langganan seluler diperkirakan akan tumbuh menjadi 93% pada 2028 dari 76% pada 2022.

Ini menggarisbawahi tren peningkatan pengguna yang beralih ke 5G selama lima tahun ke depan, menurut laporan tersebut.

“Infrastruktur digital yang kuat yang dibangun di India akan membantu negara ini menjembatani kesenjangan digital, menciptakan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan meningkatkan perekonomian,” kata Nitin Bansal, Kepala Ericsson India dan kepala solusi jaringan untuk Asia Tenggara, Oseania dan India untuk Ericsson.

Di sisi lain, Ericsson memperkirakan langganan 5G global akan mencapai 4,6 miliar pada akhir tahun 2028. Amerika Utara akan memiliki langganan 5G maksimum, terhitung 91% dari total pengguna ponsel cerdasnya. Eropa Barat diharapkan mencapai tingkat adopsi 88%, kata laporan itu.

Di India, lalu lintas data rata-rata per smartphone diperkirakan akan tumbuh menjadi 62 GB per bulan pada tahun 2028 dari 26 GB per bulan pada tahun 2022 – tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 16%.

Karena salah satu kasus penggunaan utama 5G adalah akses nirkabel tetap (FWA). Laporan Ericsson mengatakan jumlah koneksi FWA di seluruh dunia diperkirakan akan meningkat menjadi 300 juta pada akhir 2028 dari 100 juta pada akhir 2022.

Khususnya, wilayah Asia-Pasifik diperkirakan mencakup hampir setengah dari semua koneksi FWA pada akhir tahun 2028.

Selama lima tahun ke depan, wilayah APAC siap melipatgandakan jumlah koneksi FWA-nya, sehingga meningkatkan pangsa FWA globalnya. koneksi menjadi 46% dari 36% saat ini.

