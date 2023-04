Tak Langganan Twitter Blue, Justin Bieber hingga Blackpink Kehilangan Centang Biru

Bisnis.com, JAKARTA - Twitter mulai menerapkan kebijakan 'centang biru berbayar' pada hari ini, Jumat (21/4/2023). Sejumlah akun harus kehilangan tanda status verifikasinya usai tak berlangganan layanan Twitter Blue yang digagas sang pemilik baru Twitter, Elon Musk.

Berdasarkan pantauan Bisnis, beberapa selebritas dunia yang kehilangan centang biru di akun Twitter-nya di antaranya Justin Bieber, Black Pink, dan Super Junior.

Dari nasional, eks petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany hingga Fiersa Besari juga kehilangan tanda verifikasi akun Twitter resminya.

"Centang biru hilang," cuit eks petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany melalui akun pribadinya @TsamaraDKI.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh penulis buku dan influencer Alexander Thian melalui akun pribadinya @aMrazing.

"Oh, well. Bye centang biru. It was fun while it lasted but I still don’t want to pay for the blue check," cuitnya.

Akun Twitter milik musisi Fiersa Besari juga kehilangan centang birunya.

"Centang biru jalur prestasi sudah resmi dicabut. Terima kasih, Twitter. Perjalanan yang menyenangkan," cuitnya melalui akun @FiersaBesari.

Diberitakan sebelumnya, langganan akun centang biru Twitter Blue telah tersedia secara global di web, iOS, atau Android. Platform telah mengonfirmasi bahwa fitur tersebut kini telah tersedia di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Dilansir dari laman resminya, Jumat (24/3/2023), orang yang berlangganan Twitter Blue dapat memiliki akses lebih awal ke fitur-fitur baru, misalnya Edit Tweet.

Harga berlangganan pun berbeda untuk tiap negara, mulai dari US$8 atau sekitar Rp120.000 per bulan atau US$84, setara Rp1.267.224 per tahun. Di Indonesia, berlangganan Twitter Blue per bulan dibandrol seharga Rp165.000 dan Rp1,7 juta per tahun bagi pengguna iOS dan Android.

Adapun, untuk pengguna yang mendaftar versi web, dipatok di angka Rp120.000 per bulan, atau Rp1,25 juta per tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News