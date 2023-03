Tarif Langganan Twitter Blue Centang Biru Rp120.000 per Bulan

Bisnis.com, JAKARTA - Langganan akun centang biru Twitter Blue kini telah tersedia secara global di web, iOS, atau Android. Platform telah mengonfirmasi bahwa fitur tersebut kini telah tersedia di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Dilansir dari laman resminya, Jumat (24/3/2023), orang yang berlangganan Twitter Blue dapat memiliki akses lebih awal ke fitur-fitur baru, misalnya Edit Tweet.

Harga berlangganan pun berbeda untuk tiap negara, mulai dari US$8 atau sekitar Rp120.000 per bulan atau US$84, setara Rp1.267.224 per tahun.

Di Indonesia, berlangganan Twitter Blue per bulan dibandrol seharga Rp165.000 dan Rp1,7 juta per tahun bagi pengguna iOS dan Android. Adapun, untuk pengguna yang mendaftar versi web, dipatok di angka Rp120.000 per bulan, atau Rp1,25 juta per tahun.

Adapun dengan berlangganan Twitter Blue, pengguna bisa menikmati beberapa fitur eksklusif. Pengguna dapat membuat beberapa perubahan pada tweet yang dipublikasikan dalam waktu 30 menit dan bahkan dapat mengatur tweet yang di-bookmark ke dalam folder yang berbeda.

Pengguna berbayar juga tidak hanya dapat mengubah tampilan ikon aplikasi Twitter di ponsel mereka, tetapi juga dapat mempersonalisasi gambar profil dengan NFT.

Lebih lanjut, Twitter Blue juga memungkinkan pengguna untuk mengatur tema yang berbeda dan memilih apa yang muncul di navigation bar mereka.

Selain itu, pengguna juga mendapatkan pintasan ke artikel yang paling banyak dibagikan, autentikasi dua faktor berbasis SMS, berbagi video berdurasi lebih panjang, hingga mengunggah tweet dengan jumlah kata yang lebih banyak.

Sebelumnya, Twitter Blue sebagai langganan bulanan berbayar opsional yang menyematkan tanda centang biru pada akun profil pengguna, hanya bisa didapat oleh orang tertentu untuk memverifikasi keresmian akun milik figur publik, atau akun resmi suatu organisasi.

Namun kini, dengan membayar, pengguna akan mendapatkan tanda centang biru yang kini tidak lagi spesial, serta tweet yang diperpanjang hingga 4.000 karakter, dan masih banyak fitur lainnya.

Untuk berlangganan Twitter Blue, pengguna Twitter di web perlu mengunjungi bagian ‘Lainnya’, pilih Twitter Blue, lalu pilih opsi Berlangganan.

Setelah itu, pengguna akan diminta untuk memverifikasi nomor telepon dan mengonfirmasi pembayaran berlangganan.

Sedangkan di ponsel baik iPhone maupun Android, pengguna harus masuk ke menu profil lalu pilih opsi Twitter Blue sebelum akhirnya memilih opsi berlangganan.

Kemudian, pengguna harus mengikuti petunjuk pembayaran dalam aplikasi untuk menyelesaikan proses berlangganan mereka.

