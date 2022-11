Kominfo Gelar DTE di KTT G20 Bali, Bawa 4 Pilar Transformasi Digital

Bagikan A- A+

Bisnis.com, BADUNG - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggelar Digital Transformation Expo yang menjadi bagian dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 Bali. DTE ini pun merupakan salah satu deliverable Digital Economy Working Group (DEWG).

Alternate Chair DEWG Dedy Permadi mengatakan dalam pameran ini akan menampilkan empat pilar transformasi digital Indonesia serta perkembangan teknologi terbarunya. DTE ini juga akan menghadirkan beberapa teknologi terbaru, salah satunya Metaverse.

"Di sini akan ditampilkan empat pilar transformasi digital Indonesia beserta perkembangan terakhirnya," ujar Dedy dalam konferensi pers penyelenggaraan Digital Transformation Expo (DTE), Sabtu (12/11/2022).

Pertama merupakan pembangunan infrastruktur digital, kedua pembangunan ekonomi digital, ketiga pembangunan masyarakat digital, dan terakhir pembangunan tata kelola pemerintahan digital.

" Empat pilar ini pun akan hadir secara virtual agar bisa memberikan gambaran perkembangan transformasi digital di Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, dalam acara ini ada enam area yang bisa dikunjungi delegasi maupun pengunjung,mulai dari area pintu masuk yang akan menyambut kolaborasi negara G20. Area kedua, tunnel of wonders. Sementara itu, area ketiga merupakan main area bernama G20 Sinergy yang akan menampilkan empat pilar transformasi digital Indonesia.

Baca Juga : Catat! Ini Pesan Menkominfo soal Keamanan Pusat Data Nasional

"Selain itu akan ditampilkan juga transformasi digital dari beberapa negara peserta G20 seperti Argentina, Arab Saudi, Australia, Brasil, Kanada, Turki, dan Uni Emirat Arab," jelas Dedy

Setelah itu are a Wall of Collaboration And Metaverse Corner yang akan menjadi bagian akhir dari DTE. Metaverse Corner ini pun merupakan kerja sama dari WIR Group dengan Meta, induk perusahaan dari Facebook, Instagram, dan Whatsapp.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : g20 KTT G20 digital metaverse kominfo