Ilmuwan Temukan 2 Planet Super Earth, Salah Satunya Layak Dihuni Manusia

Bisnis.com, JAKARTA - Ilmuwan menemukan dua planet "Bumi super" baru yang jaraknya hanya 100 tahun cahaya.

Keduanya lebih besar dari planet bumi, dan salah satunya bahkan mungkin cocok untuk kehidupan.

Dilansir dari NBC News, Super-Bumi adalah kelas unik dari planet ekstrasurya di tata surya yang lebih masif dari planet kita tetapi lebih ringan dari raksasa es. Mereka terbuat dari beberapa kombinasi gas dan batu dan bisa mencapai 10 kali ukuran massa Bumi.

Temuan yang ditemukan dengan Transiting Exoplanet Survey Satellite milik NASA dan University of Liège's Search for Habitable Planets Eclipsing Ultra-Cool Stars (SPECULOOS), akan diterbitkan dalam jurnal Astronomy and Astrophysics.

Kedua planet yang baru ditemukan itu melingkari LP 890-9, bintang katai merah "aktivitas yang relatif rendah", yang menurut NASA biasanya memiliki zona layak huni yang sempit.

Planet pertama, LP 890-9b atau TOI-4306b, pertama kali ditangkap oleh satelit NASA dan kemudian dikonfirmasi sebagai exoplanet oleh SPECULOOS. Ini sekitar 30% lebih besar dari planet kita dengan radius lebih dari 5.200 mil dan mengorbit matahari hanya dalam 2,7 hari.

Tapi itu adalah planet kedua yang sebelumnya tidak diketahui oleh para ilmuwan yang telah terbukti paling menarik. LP 890-9c, atau SPECULOOS-2c, terletak sedikit lebih jauh dari bintangnya daripada planet pertama. Ini sekitar 40% lebih besar dari Bumi dengan radius lebih dari 5.400 mil dan membutuhkan waktu sekitar tiga kali lebih lama dari planet tetangganya untuk mengorbit bintangnya.

Menurut para peneliti, durasi orbit itu berada di dalam zona layak huni bintang tersebut.

"Meskipun planet ini mengorbit sangat dekat dengan bintangnya, pada jarak sekitar 10 kali lebih pendek dari Merkurius di sekitar matahari kita, jumlah iradiasi bintang yang diterimanya masih rendah, dan memungkinkan keberadaan air cair di permukaan planet, asalkan memiliki atmosfer yang cukup," kata rekan penulis studi Francisco Pozuelos.

LP 890-9, berukuran sekitar 6,5 kali lebih kecil dan kira-kira setengah dingin dari segi suhu matahari kita, jelasnya.

Ini alasan mengapa LP 890-9c, meskipun jauh lebih dekat ke bintangnya daripada Bumi ke Matahari, masih bisa memiliki kondisi yang cocok untuk kehidupan.

