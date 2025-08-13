Langka! 6 Planet Muncul Sejajar pada 17 Agustus 2025, di Hari Kemerdekaan RI

Bisnis.com, JAKARTA - Enam planet yakni Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus akan muncul bersamaan di langit selama hampir seminggu.

Fenomena ini dimulai pada hari kemerdekaan RI, Minggu, 17 Agustus. "Parade planet" yang cukup langka ini, yang terkadang keliru disebut sebagai kesejajaran planet, akan berlanjut hingga Rabu, 20 Agustus.

Dilansir dari livescience, fenomena akan muncul di langit timur sekitar satu jam sebelum matahari terbit.

Baca Juga Misi Baru, NASA Berburu Planet Layak Huni

Di bawah langit yang cerah, Anda seharusnya dapat melihat Venus, Jupiter, dan Saturnus. Merkurius akan lebih dekat ke cakrawala tetapi masih cukup terang untuk dilihat oleh sebagian besar pengamat.

Namun, Uranus (yang muncul di antara Jupiter dan Saturnus di langit) dan Neptunus (dekat dengan Saturnus di langit) terlalu redup dan jauh untuk dilihat dengan mata telanjang. Satu-satunya cara untuk melihat kedua raksasa es ini adalah dengan menggunakan teleskop yang bagus.

Meskipun relatif jarang enam planet muncul di langit secara bersamaan, keindahan pemandangan akan jauh lebih indah dengan memudarnya bulan sabit.

Baca Juga Batu Meteor dari Planet Mars Laku Terjual Rp70 Miliar!

Pada 17 dan 18 Agustus, bulan sabit akan muncul di atas Jupiter dan Venus. Dua planet paling terang di langit malam ini kini perlahan menjauh setelah konjungsi yang sangat dekat pada 12 Agustus.

Merkurius mungkin terlihat di bawah Jupiter dan Venus, tetapi akan lebih mudah untuk melihatnya pada 19 Agustus. Pada pagi itu, dan pada 20 Agustus, bulan sabit yang ramping akan berada sangat dekat dengan Jupiter dan Venus — sebuah sorotan visual dari "parade planet".

Sekitar 21 Agustus, Merkurius akan mulai kembali ke pantulan Matahari dan akan semakin sulit dilihat.

Menurut aplikasi Star Walk, akan ada dua parade enam planet pada tahun 2026: satu setelah matahari terbenam di bulan Februari dan satu lagi sebelum matahari terbit di bulan Agustus.