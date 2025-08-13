Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Danantara Dikabarkan Kelola Dana AI Nasional, Pembentukan Dimulai 2027

Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko
 Rabu, 13 Agustus 2025 | 09:48 WIB
Logo Wisma Danantara Indonesia di Jakarta, Minggu (29/6/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Logo Wisma Danantara Indonesia di Jakarta, Minggu (29/6/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mendapat usulan untuk membentuk dana abadi “Sovereign AI Fund” guna membiayai ambisi Indonesia pusat teknologi Kecerdasan Buatan (AI) di kawasan Asia Tenggara. Dana tersebut dikabarkan akan dikelola oleh Danantara

Langkah ini mengikuti tren regional, setelah Malaysia berhasil menjaring investasi bernilai miliaran dolar dari raksasa teknologi dunia, demi membangun infrastruktur cloud dan AI untuk memenuhi lonjakan kebutuhan digital. 

Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, siap meluncurkan peta jalan (roadmap) nasional AI pertamanya sebagai upaya menarik masuk investor asing dan ikut dalam kompetisi global di sektor AI dan chip.

Baca Juga Profil Agrinas Bentukan Prabowo, BUMN Sektor Pangan di Bawah Danantara

Reuters melaporkan, dikutip Rabu (13/8/2025), dalam strategi yang diusulkan dana abadi AI ini mayoritas akan dikelola oleh Danantara Indonesia. 

Tidak ada informasi mengenai nominal target suntikan dana, namun pemerintah memperkirakan pembentukan dana AI nasional bisa dimulai antara 2027 hingga 2029, menggunakan model pembiayaan campuran publik-swasta.

Selain itu, strategi ini juga merekomendasikan peningkatan insentif fiskal bagi investor domestik di bidang AI, meski belum ada rincian teknis yang dijabarkan.

Baca Juga Seumur Jagung Jabatan Dirut Agrinas, Danantara jadi Alasan

Danantara Indonesia tidak memberi respons pertanyaaan Reuters hingga berita tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengajak publik untuk terlibat dalam penyusunan buku putih peta jalan dan konsep etika kecerdasan buatan (AI). Masukan dari publik ditunggu paling lambat hingga 22 Agustus 2025. 

Gedung Danantara
Gedung Danantara

Baca Juga Dirut Agrinas Blak-blakan, Ngeluh Gak Dapat Anggaran dari Danantara

Dilansir dari laman resmi, Sabtu (9/8/2025) dalam rangka akselerasi pengembangan dan pemanfaatan AI yang inklusif, berkelanjutan, aman dan bertanggung jawab, Komdigi telah menyusun Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial.

Buku Putih Peta Jalan KA Nasional merupakan merupakan hasil keluaran dari Gugus Tugas Peta Jalan KA Indonesia yang beranggotakan 443 orang dan terdiri dari gabungan Pemerintahan, Akademisi, Industri, Komunitas/Masyarakat, dan Media.

Adapun bersamaan dengan hal tersebut, Komdigi juga telah menyusun Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial sebagai upaya untuk memperkuat dan mengembangkan kebijakan etika KA yang saat ini sudah tersedia melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

“Penyusunan Buku Putih ini menjadi pijakan dalam upaya pengambilan strategi kebijakan/regulasi yang akan ditempuh dalam menata kelola pengembangan dan pemanfaatan KA di Indonesia,” tulis Komdigi dalam websitenya.

Konsultasi Publik Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial dimaksud untuk mendapat tanggapan dan masukan dari para pemangku kepentingan yang terkait untuk memperkaya materi Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial, sehingga dihasilkan kajian komprehensif dan akurat untuk mendukung Kecerdasan Artifisial di Indonesia.

Tanggapan terhadap Konsultasi Publik Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial dapat disampaikan melalui email kerjal.aikita@mail.komdigi.go.id sampai dengan  22 Agustus 2025. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Leo Dwi Jatmiko
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
BlackRock Utak-atik Saham PGN (PGAS) dan MEDC di Tengah Tekanan Sektor Energi
Premium

BlackRock Utak-atik Saham PGN (PGAS) dan MEDC di Tengah Tekanan Sektor Energi

Proyeksi Adjusted EBITDA Gojek (GOTO) jelang Rilis Laporan Keuangan
Premium

Proyeksi Adjusted EBITDA Gojek (GOTO) jelang Rilis Laporan Keuangan

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound
Premium

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Dirut Agrinas Mundur, Pengamat Soroti Tata Kelola BUMN Pangan
Jasa & Niaga

Dirut Agrinas Mundur, Pengamat Soroti Tata Kelola BUMN Pangan

16 jam yang lalu
Terungkap! Begini Respons Prabowo soal Mundurnya Dirut Agrinas
Jasa & Niaga

Terungkap! Begini Respons Prabowo soal Mundurnya Dirut Agrinas

17 jam yang lalu
Agrinas Pangan, Danantara, dan Dolar SWF Dunia yang Mengucur ke Sektor Pangan
Premium

Agrinas Pangan, Danantara, dan Dolar SWF Dunia yang Mengucur ke Sektor Pangan

17 jam yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Danantara Dikabarkan Kelola Dana AI Nasional, Pembentukan Dimulai 2027
Sains & Teknologi

Danantara Dikabarkan Kelola Dana AI Nasional, Pembentukan Dimulai 2027

1 jam yang lalu
Elon Musk Bakal Luncurkan Grok 4.20 Bulan Ini, Saingi GPT-5
Sains & Teknologi

Elon Musk Bakal Luncurkan Grok 4.20 Bulan Ini, Saingi GPT-5

3 jam yang lalu
Telkom Incar Pemodal Kakap untuk Ekspansi Data Center, Ogah Investasi Kecil
Telekomunikasi

Telkom Incar Pemodal Kakap untuk Ekspansi Data Center, Ogah Investasi Kecil

4 jam yang lalu
Whatsapp Keruk Untung Tanpa Tanggung Jawab, Pengamat Minta Pemerintah Tegas Atur
Telekomunikasi

Whatsapp Keruk Untung Tanpa Tanggung Jawab, Pengamat Minta Pemerintah Tegas Atur

5 jam yang lalu
AI Perplexity Ajukan Penawaran Rp562,28 Triliun ke Google untuk Akuisisi Chrome
Sains & Teknologi

AI Perplexity Ajukan Penawaran Rp562,28 Triliun ke Google untuk Akuisisi Chrome

5 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Internet Cepat dan Stabil, Oxygen.id Resmikan Cabang Depok

2

Prasasti: Digitalisasi Bantu Prabowo Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

3

Prasasti Sarankan Prabowo Lanjutkan Digitalisasi Demi Pertumbuhan Ekonomi 8%

4

Daftar 7 Kelompok Peretas Paling Mengancam Rahasia Negara di Asia Pasifik

5

WhatsApp Business Makin Getol Keruk Pemasukan di RI, Rilis Fitur Panggilan Suara

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Mahasiwa Kampanyekan Nasionalisme Melalui Mural
2+
Bisnis Indonesia E-paper