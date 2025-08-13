Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Elon Musk Bakal Luncurkan Grok 4.20 Bulan Ini, Saingi GPT-5

Redaksi
Redaksi
 Rabu, 13 Agustus 2025 | 07:20 WIB
CEO dan Pendiri SpaceX Elon Musk dalam konferensi pers dengan media usai meresmikan Starlink di Puskesmas Pembantu Sumerta Kelod, Denpasar Minggu (19/5/2024). - Bisnis/Harian Noris Saputra
CEO dan Pendiri SpaceX Elon Musk dalam konferensi pers dengan media usai meresmikan Starlink di Puskesmas Pembantu Sumerta Kelod, Denpasar Minggu (19/5/2024). - Bisnis/Harian Noris Saputra
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — xAI milik Elon Musk tengah menguji versi terbaru Grok 4.20, yang digadang-gadang mampu menyaingi GPT-5 di beberapa tolok ukur, seperti ARC-AGI-2.

Dalam sebuah unggahan di X, Elon Musk telah memberi bocoran tentang Grok 4.20 yang rencananya diluncurkan pada akhir Agustus.

Model kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) terbaru tersebut akan berwujud “multimodal asli”, yang artinya, Grok 4.20 dapat memproses aliran bit video/audio secara langsung, serta memahaminya tanpa mengubahnya menjadi apapun.

Baca Juga Grok AI Milik Elon Musk Prediksi Bitcoin Tembus $175.000 Akhir Tahun 2025

“Misalnya, dia akhirnya akan memahami suasana hati dan penekanan dalam cara berbicara pengguna,” jelas Musk, dikutip dari BleepingComputer, Rabu (13/8/2025).

Sebelumnya, Elon Musk telah mengkonfirmasi pengerjaan model pondasi V7, yang telah menyelesaikan pra-pelatihan pada minggu lalu.

xAI juga sebelumnya sudah meluncurkan model Grok 4, yang performanya mengungguli pesaingnya. Grok 4 baik dalam evaluasi matematika dan sains terstruktur, serta memperkenalkan sistem multi-agen dalam Grok 4 Heavy untuk lingkungan penelitian dan pemikiran jangka panjang.

Baca Juga Grok AI Ragukan Jumlah Korban Holokaus, xAI: Kesalahan Pemrograman

Namun, ternyata model AI tersebut lebih lambat daripada Grok 3. Itu disebabkan oleh pemahaman gambar dan videonya yang masih belum sempurna dalam penggunaan sehari-hari. 

Itu membuat pengguna perlu membuat prompt secara hati-hati, dan memangkas input karena jendela konteks yang relatif terbatas. Jika pengguna menginginkan performa terbaik dengan Grok 4 Heavy pun, mereka perlu membayar lebih untuk itu.

Grok 4 pun dinilai lebih cocok untuk para pengembang dan peneliti, sebab mereka dapat mengeksplorasi model AI tersebut.

Baca Juga 12 Tips Mengisi Prompt di Grok AI milik Elon Musk, Dapat Jawaban Lugas!

Untuk pengguna awam, mereka akan lebih cocok menggunakan Grok 3 dengan kecepatan dan responnya, atau dapat memilih model mainstream lainnya yang lebih cocok dengan kebutuhan. 

Ketika dibandingkan dengan model AI terbaru milik OpenAI, GPT-5, Grok 4 kalah jauh dari segi kecepatan. Dilansir dari Artificial Analysis, ketika dua model tersebut dibandingkan, GPT-5 menghasilkan 156 output token per detik, sementara itu Grok 4 hanya 72 output token per detik.

Tetapi, dari segi intelijen, kedua model AI tersebut mendapat skor yang berbeda tipis. Berdasarkan Indeks Kecerdasan Analisis Buatan, GPT-5 mendapat skor 69, sementara itu, Grok 4 mendapat skor 68. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Redaksi
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound
Premium

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound

Fenomena Konglomerat Asia Tumpuk Portofolio Emas, Kapan Pesta Harga Usai?
Premium

Fenomena Konglomerat Asia Tumpuk Portofolio Emas, Kapan Pesta Harga Usai?

Penjualan Mobil Masih Lesu, Kecepatannya Seperti saat Pandemi
Premium

Penjualan Mobil Masih Lesu, Kecepatannya Seperti saat Pandemi

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Grok AI Ragukan Jumlah Korban Holokaus, xAI: Kesalahan Pemrograman
Sains & Teknologi

Grok AI Ragukan Jumlah Korban Holokaus, xAI: Kesalahan Pemrograman

2 bulan yang lalu
12 Tips Mengisi Prompt di Grok AI milik Elon Musk, Dapat Jawaban Lugas!
Sains & Teknologi

12 Tips Mengisi Prompt di Grok AI milik Elon Musk, Dapat Jawaban Lugas!

4 bulan yang lalu
Sayonara Microsoft Lens, Satya Nadella Migrasikan Pemindai ke Copilot AI
Sains & Teknologi

Sayonara Microsoft Lens, Satya Nadella Migrasikan Pemindai ke Copilot AI

1 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Elon Musk Bakal Luncurkan Grok 4.20 Bulan Ini, Saingi GPT-5
Sains & Teknologi

Elon Musk Bakal Luncurkan Grok 4.20 Bulan Ini, Saingi GPT-5

47 menit yang lalu
Telkom Incar Pemodal Kakap untuk Ekspansi Data Center, Ogah Investasi Kecil
Telekomunikasi

Telkom Incar Pemodal Kakap untuk Ekspansi Data Center, Ogah Investasi Kecil

1 jam yang lalu
Whatsapp Keruk Untung Tanpa Tanggung Jawab, Pengamat Minta Pemerintah Tegas Atur
Telekomunikasi

Whatsapp Keruk Untung Tanpa Tanggung Jawab, Pengamat Minta Pemerintah Tegas Atur

1 jam yang lalu
AI Perplexity Ajukan Penawaran Rp562,28 Triliun ke Google untuk Akuisisi Chrome
Sains & Teknologi

AI Perplexity Ajukan Penawaran Rp562,28 Triliun ke Google untuk Akuisisi Chrome

2 jam yang lalu
Baru Rilis, Electronic Arts Langsung Blokir 300.000 Cheat Battlefield 6
Sains & Teknologi

Baru Rilis, Electronic Arts Langsung Blokir 300.000 Cheat Battlefield 6

14 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Internet Cepat dan Stabil, Oxygen.id Resmikan Cabang Depok

2

Prasasti: Digitalisasi Bantu Prabowo Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

3

Prasasti Sarankan Prabowo Lanjutkan Digitalisasi Demi Pertumbuhan Ekonomi 8%

4

Daftar 7 Kelompok Peretas Paling Mengancam Rahasia Negara di Asia Pasifik

5

WhatsApp Business Makin Getol Keruk Pemasukan di RI, Rilis Fitur Panggilan Suara

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Whatsapp Business Summit Indonesia 2025
3+
Bisnis Indonesia E-paper