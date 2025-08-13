Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Mastel Prediksi Minat Perusahaan Internet Terhadap Seleksi Pita 1,4 GHz Moderat

Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko
 Rabu, 13 Agustus 2025 | 15:46 WIB
Teknisi melakukan perawatan menara BTS di Jakarta, Selasa (19/3/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Teknisi melakukan perawatan menara BTS di Jakarta, Selasa (19/3/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) memperkirakan minat perusahaan telekomunikasi terhadap spektrum frekuensi 1,4 GHz cenderung moderat. Kondisi industri yang menantang dan ekosistem pita  tengah 1,4 GHz yang belum matang menjadi alasan.

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan industri telekomunikasi saat ini masih kurang sehat seiring dengan tekanan persaingan dan  beban biaya regulasi yang tinggi. 

Kinerja operator melandai di tengah pelemahan daya beli. Pada saat yang sama, biaya regulasi yang harus dibayarkan ke pemerintah untuk menggelar layanan internet bergerak juga masih tinggi, menyentuh 12,2% dari total pendapatan. Di atas rerata Asia Pasifik yang beban regulatornya hanya 8,7% dari total pendapatan.  

Baca Juga Ekosistem 1,4 GHz Belum Matang, Mastel: Pemenang Perlu Dikawal dengan Regulasi

Di tengah kondisi tersebut, perusahaan telekomunikasi yang ingin menggunakan spektrum 1,4 GHz juga dihadapkan dengan ekosistem pita tengah tersebut yang masih minim di Indonesia. Alhasil, layanan internet yang digelar di pita 1,4 GHz nantinya dikhawatirkan hanya terserap sedikit karena masyarakat dan operator harus investasi lagi kembali untuk membangun ekosistem.

“Kemungkinan minat terhadap lelang ini sifatnya moderat saja,” kata Sigit kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025). 

Pemancar frekuensi internet
Pemancar frekuensi internet

Baca Juga Mastel Berharap Pemerintah Tegakkan Prinsip Keadilan dalam Penataan Whatsapp Cs

Sigit menambahkan meski demikian spektrum 1,4 GHZ jika diperuntukkan peningkatan broadband pada layanan fixed wireless access atau layanan internet tetap nirkabel, bagi perusahaan telekomunikasi eksisting masih menarik. 

FWA dapat menjadi strategi jangka panjang, sedangkan untuk operator seluler mungkin akan lebih berminat di frekuensi yang lebih popular. 

“Pemain FWA baru, akan lebih tertarik untuk mengeksplorasi potensi segmen pasar FWA. Secara umum FWA sering dilihat sebagai solusi antara mobilitas seluler dengan fixed broadband berbasis kabel,” kata Sigit. 

Baca Juga Mastel Soroti Sisi Demand dari Rencana Internet 100 Mbps

Sigit menuturkan frekuensi 1.4 GHz ini bisa jadi mesin pertumbuhan jika segmen FWA dapat mengisi hambatan atau keterlambatan adopsi fixed broadband yang berbasis kabel, terutama di daerah yang permintaan terhadap internet  berkualitas mulai meningkat.

“Sementara di wilayah yang cakupan selulernya sudah cukup berkualitas, mungkin lebih menantang bagi segmen pasar FWA ini,” kata Sigit. 

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membuka lelang frekuensi 1,4GHz. Terdapat 3 zona dengan 15 regional yang akan menjadi perebutan peserta. Adapun hari ini merupakan batas terakhir pengambilan Akun Sistem e-Auction. 

Akun e-Auction digunakan untuk mengikuti proses lelang secara elektronik. Akun ini memungkinkan peserta lelang untuk mengakses dokumen lelang, mengajukan penawaran harga, dan memantau perkembangan lelang. 

Bisnis mencoba mengonfirmasi kepada Komdigi terkait jumlah perusahaan internet yang telah mengambil akun tersebut. Komdigi tidak merespons hingga berita ini diturunkan. 

Sementara salah satu ISP besar di Indonesia, Biznet, menyatakan tidak tertarik untuk ikut lelang 1,4 GHz karena tidak sesuai dengan rencana bisnis mereka. Pun dengan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET), yang kemungkinan besar tidak ikut tender. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Leo Dwi Jatmiko
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit
Premium

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027
Premium

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027

Telkom's Subsidiary, Mitratel (MTEL) Maintains Solid Performance in H1
Premium

Telkom's Subsidiary, Mitratel (MTEL) Maintains Solid Performance in H1

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

ISP Jumbo Biznet Tak Tertarik Ikut Lelang Frekuensi 1,4 GHz
Telekomunikasi

ISP Jumbo Biznet Tak Tertarik Ikut Lelang Frekuensi 1,4 GHz

1 jam yang lalu
Telkom Incar Pemodal Kakap untuk Ekspansi Data Center, Ogah Investasi Kecil
Telekomunikasi

Telkom Incar Pemodal Kakap untuk Ekspansi Data Center, Ogah Investasi Kecil

8 jam yang lalu
Jejak Karier Sanjay Kumar Vaghasia, Direktur Baru XLSMART (EXCL)
Korporasi

Jejak Karier Sanjay Kumar Vaghasia, Direktur Baru XLSMART (EXCL)

22 jam yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Mastel Prediksi Minat Perusahaan Internet Terhadap Seleksi Pita 1,4 GHz Moderat
Telekomunikasi

Mastel Prediksi Minat Perusahaan Internet Terhadap Seleksi Pita 1,4 GHz Moderat

11 menit yang lalu
CEO OpenAI Sam Altman Ingin Saingi Neuralink Elon Musk, Galang Dana Rp13 Triliun
Sains & Teknologi

CEO OpenAI Sam Altman Ingin Saingi Neuralink Elon Musk, Galang Dana Rp13 Triliun

27 menit yang lalu
Langka! 6 Planet Muncul Sejajar pada 17 Agustus 2025, di Hari Kemerdekaan RI
Sains & Teknologi

Langka! 6 Planet Muncul Sejajar pada 17 Agustus 2025, di Hari Kemerdekaan RI

1 jam yang lalu
Akademisi Ungkap Peluang dan Tantangan Dana Abadi Bangun AI Nasional
Telekomunikasi

Akademisi Ungkap Peluang dan Tantangan Dana Abadi Bangun AI Nasional

1 jam yang lalu
ISP Jumbo Biznet Tak Tertarik Ikut Lelang Frekuensi 1,4 GHz
Telekomunikasi

ISP Jumbo Biznet Tak Tertarik Ikut Lelang Frekuensi 1,4 GHz

1 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Telkom Incar Pemodal Kakap untuk Ekspansi Data Center, Ogah Investasi Kecil

2

Daftar 7 Kelompok Peretas Paling Mengancam Rahasia Negara di Asia Pasifik

3

Danantara Dikabarkan Kelola Dana AI Nasional, Pembentukan Dimulai 2027

4

WhatsApp Business Makin Getol Keruk Pemasukan di RI, Rilis Fitur Panggilan Suara

5

AI Perplexity Ajukan Penawaran Rp562,28 Triliun ke Google untuk Akuisisi Chrome

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan
Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Sains & Teknologi

Daftar Raksasa Teknologi yang PHK Massal: Microsoft, Google hingga Amazon

Foto

Lihat Lainnya
Dorong Pemerintah Bentuk Regulasi Pembatasan Plastik Sekali Pakai
2+
Bisnis Indonesia E-paper