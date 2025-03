Cisco-Nvidia Rilis Pengaman Infrastruktur AI, Percepat Adopsi Kecerdasan Buatan

Bisnis.com, JAKARTA — Cisco dan Nvidia memperkenalkan Cisco Secure AI Factory sebagai pengaman infrastruktur atau pusat data yang menjalankan kecerdasan buatan (AI).

Cisco Secure AI Factory with NVIDIA akan menyematkan keamanan di semua lapisan, mulai dari lapisan aplikasi, lapisan beban kerja, hingga lapisan infrastruktur yang menggunakan solusi-solusi seperti Cisco AI Defense dan Hybrid Mesh Firewall.

Solusi keamanan tersebut menyederhanakan penerapan, pengelolaan dan pengamanan infrastruktur AI di perusahaan dengan skala apa pun.

Founder dan CEO Nvidia Jensen Huang mengatakan bahwa AI factory mentransformasi setiap industri dan keamanan harus dibangun di setiap lapisan untuk melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur.

“Nvidia dan Cisco menciptakan cetak biru untuk AI yang aman, sehingga memberikan fondasi yang dibutuhkan oleh berbagai perusahaan agar bisa sepenuhnya yakin dalam mengembangkan AI sekaligus melindungi aset-aset mereka yang paling berharga,” kata Huang, dikutip Kamis (27/3/2025).

Di sisi lain, Chair dan CEO Cisco Chuck Robbins menyampaikan teknologi AI dapat menciptakan berbagai peluang luar biasa bagi perusahaan-perusahaan. Untuk mencapai hal ini, integrasi jaringan dan keamanan sangat penting.

“Solusi inovatif dan terpercaya dari Cisco dan NVIDIA membantu para pelanggan kami untuk memanfaatkan potensi AI dengan maksimal namun secara sederhana dan aman,” ujarnya.

Cisco dan Nvidia masing-masing membawa pemahaman unik tentang kebutuhan infrastruktur AI pelanggan. Dengan menggabungkan wawasan mereka, dapat menawarkan model-model penerapan yang fleksibel bersama dengan arsitektur referensi yang sudah terbukti.

Dengan Secure AI, para pelanggan di segmen perusahaan atau enterprise dapat memiliki infrastruktur AI yang dapat ditingkatkan dan berkinerja tinggi yang mendukung di setiap tahap penerapan AI mereka dan mengintegrasikan keamanan di seluruh proses.

Baca Juga Dual China vs AS di Kecerdasan Buatan, DeepSeek dan Qwen Akuisisi Pasar OpenAI

Adapun, Cisco Secure AI Factory with Nvidia akan memiliki opsi penggunaan full-stack yang fleksibel seperti ready to deploy dan build your own.

Ready to deploy yaitu memanfaatkan Cisco Nexus Hyperfabric AI bersama portofolio keamanan Cisco dan teknologi NVIDIA.

Dengan opsi ini, pelanggan dapat menerapkan solusi AI yang terintegrasi secara vertikal yang mengotomatiskan dan menyederhanakan siklus hidup AI factory yang aman mulai dari desain hingga penerapan dan pemantauan yang berkelanjutan.

Kemudian untuk build your own yaitu memungkian pelanggan dapat mengintegrasikan infrastruktur yang ada saat ini dan membangun solusi yang dirancang secara tepat untuk lingkungan unik.