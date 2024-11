Pengguna Domain Id Capai 1 Juta, Lapis Dua (MyId) Mendominasi

Bisnis.com, JAKARTA - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) mencatat jumlah pengguna domain .id menembus angka 1.002.513 sampai November 2024, dengan domain lapisan kedua mendominasi.

Diketahui, domain .my.id memiliki pengguna sebesar 370.759 domain terdaftar, diikuti, .id (280.119 domain terdaftar), .biz.id (125.325 domain terdaftar), .co.id (101.522 domain terdaftar), dan .sch.id (43.716 domain terdaftar).

Adaoun .my.id dan .biz.id masuk dalam kategori Second Level Domain (SLD), yaitu bagian dari nama domain yang terletak setelah tanda titik pertama dan sebelum tanda titik terakhir. Dari sisi harga, domain lapis dua lebih terjangkau dibandingkan dengan id.

Ketua PANDI John Sihar Simanjuntak menyampaikan bahwa pencapaian ini tidak luput dari dukungan aktif pemerintah maupun mitra registrar, serta literasi digital yang gencar dilakukan ke berbagai institusi pendidikan, UMKM, maupun masyarakat umum melalui kegiatan workshop, webinar dan berbagai program lainnya.

“Angka ini pastinya membuat kami semakin optimis untuk menjadikan domain .id sebagai domain pilihan utama di tingkat nasional dan menjadi top of mind dengan fokus membangun awareness .id,” kata John dikutip, Selasa (19/11/2024).

Di sisi lain, data pencapaian domain .id saat ini juga selaras dengan data dari Asia Pacific Top Level Domain Association (APTLD), yakni domain .id masih menjadi Domain Identitas Negara atau Country Code Top-Level Domain (CCTLD) terbesar di Asia Tenggara.

Artinya .id (Indonesia) paling populer dibandingkan .my (Malaysia), .vn (Vietnam), .sg (Singapore), dan .th (Thailand). Kendati demikian, pencapaian yang diraih tak lantas membuat PANDI berpuas diri.

Sebagai pengelola domain .id di Indonesia, PANDI akan terus memperluas eksistensi domain .id, terutama dalam mendukung UMKM dan Koperasi untuk bertransformasi ke dalam ekosistem digital.

“PANDI ingin domain .id ini memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami pun tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM dalam mempersiapkan Second Level Domain (SLD) baru untuk mendorong UMKM dan Koperasi bisa Go Digital dan Go Global,” ujarnya.

Selain meningkatkan daya saing, John menuturkan digitalisasi koperasi dan UMKM juga diharapkan dapat membuka peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pastinya memberikan dampak positif bagi perekonomian di Indonesia.

Namun tidak dapat dipungkiri, maraknya konten negatif seperti judi online menjadi tantangan terbesar dalam era transformasi digital. Dalam hal ini, PANDI juga telah menciptakan platform Indonesia Domain Abuse Data Exchange (IDADX) untuk meningkatkan keamanan data dari ancaman siber.

“Sehingga dapat meningkatkan layanan terbaik bagi mitra dan pelanggan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap domain .id sebagai pilihan yang aman dan dapat diandalkan,” ucap John.