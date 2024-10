Ini Dia 6 Pemenang Gameseed 2024

Bisnis.com, JAKARTA - 6 pemenang Gameseed 2024 sudah diumumkan dengan masing-masing kategori berbeda.

Perinciannya, Kategori Peserta Publik (Best Game Winners): (1) Glenrosa dari Bobokon Studio, (2) Fourchard dari FromHome Games, (3) Last Gardeners of Babylon dari Nightshade dan Kategori Peserta Pelajar (Best Rookie Game Winners): (1) Farm by Day Fight by Night dari Trident Dev, (2) Pawdemic dari Apahayo, (3) Maru & the Bear dari EtherKoi.

Para pemenang dianggap telah memenuhi aspek kualitas yang menjadi penilaian yaitu design, visual, audio yang immersive, implementasi yang smooth dan memukau, intuitif ketika dimainkan oleh pemain gim, dan penggunaan tema dan konsep yang inovatif.

Keenam poin penilaian dilakukan oleh para juri, Eka Pramudita (Mojiken), Yodi Pramudito (Tamatin), Kristian Utomo (Stairway Games)

Kategori Peserta Pelajar (Best Rookie Game Winners), Kenanya Keandra dari tim Trident Dev menyampaikan, ini pertama kalinya mereka mengikuti kompetisi game developer.

Game yang mereka buat adalah Farm by Day, Fight by Night, yang pembuatannya dilakukan oleh 4 orang.

"Kami berharap gim ini bisa dikembangkan lebih jauh dan di rilis ke publik dimana ini merupakan batu loncatan penting bagi kami untuk menjadi studio gim developer kedepannya.” ujarnya.

Ketua Pelaksana GameSeed 2024, Wafi Harowa mengatakan, tujuan penyelenggaraan GAMESEED adalah untuk menarik minat, menginspirasi dan sekaligus menemukan talenta-talenta baru dalam industri gim di tanah air.

"Di tahun kedua ini, partisipan melonjak hampir 3 kali lipat dari partisipan tahun lalu. Gim yang dihasilkan juga semakin kreatif. Ini mendorong kami juga memperluas platform, target peserta, tujuan, konten hingga besaran hadiah yang diperebutkan," paparnya.

Lebih lanjut Wafi menyampaikan, tahun ini peserta bisa berasal dari publik. Peserta hanya punya waktu 3 minggu untuk membuat gim dari nol.

President Asosiasi Game Indonesia, Shafiq Hussein berharap GAMESEED menjadi pintu masuk bagi calon pengembang gim untuk bergabung dengan industri dan mendirikan studio gim baru.

Setelah mengikuti GAMESEED, ada berbagai program yang dapat mereka ikuti untuk lebih mengejar tujuan mereka dalam mengembangkan studio baru mereka, mulai dari IGDX hingga acara internasional seperti Tokyo Game Show, Gamescom Asia, dan Game Developer Conference di Amerika Serikat.

Country Head Garena Indonesia, Hans Kurniadi Saleh menyampaikan Garena mendukung GAMESEED sebagai upaya pengembangan industri gim di Indonesia dengan menyediakan platform bagi developer lokal untuk mengekspresikan kreativitas dan keterampilan mereka.

Dia mengatakan Ajang ini memungkinkan mereka membangun koneksi dengan para profesional di industri gim serta membuka peluang kolaborasi yang lebih besar.