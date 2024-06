Telkomsel Borong Tiga Penghargaan di TM Forum’s Innovation Awards 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Telkomsel kembali mencatatkan prestasi bergengsi di tingkat internasional atas capaian inovasi di industri telekomunikasi dan teknologi dengan meraih tiga penghargaan dari TM Forum’s Innovation Awards pada perhelatan Digital Transformation World (DTW) 2024 di Copenhagen, Denmark (20/06).

Melalui kolaborasi bersama sejumlah operator dan perusahaan teknologi global, penghargaan yang diterima Telkomsel yakni ⁠Best Moonshot Catalyst - Attendee's Choice Award, Outstanding Catalyst - Rising Star, dan ⁠Outstanding Catalyst - Attendee's Choice Award.

Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna mengatakan, “Telkomsel sangat bangga dan antusias mendapatkan apresiasi dan pengakuan internasional dari TM Forum’s Innovation Awards 2024. Penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen Telkomsel sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia yang senantiasa menyediakan konektivitas, layanan, dan solusi inovatif serta unggul bagi setiap orang, setiap rumah, dan kegiatan usaha.

Selaras dengan komitmen untuk terus menciptakan terobosan yang terinspirasi dari semangat Indonesia, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi melalui upaya kolaboratif yang dapat membuka semua peluang dan menciptakan masa depan Indonesia yang gemilang.”

Tiga kategori penghargaan yang dimenangkan Telkomsel pada gelaran TM Forum’s Innovation Awards 2024 yakni Best Moonshot Catalyst - Attendee's Choice Award, Outstanding Catalyst - Rising Star, dan ⁠Outstanding Catalyst - Attendee's Choice Award. Pada kategori Best Moonshot Catalyst - Attendee's Choice Award berhasil diraih Telkomsel bersama sejumlah perusahaan yaitu China Mobile, MTN South Africa, Huawei, ZTE, Sand Technologies, Asia Info Technologies China, dan Whale Cloud Technology melalui proyek inovasi ‘GenAI for AN’ terkait pemanfaatan Kecerdasan Buatan Generatif untuk otomatisasi dan optimalisasi jaringan telekomunikasi (Autonomous Network) seperti perencanaan dan pemeliharaan jaringan yang lebih efisien, mulai dari analisis data sampai dengan pengambilan keputusan otomatis.

Kemudian untuk kategori Outstanding Catalyst - Rising Star, penghargaan ini diberikan berkat inovasi ‘AI for Customer Perception Network Optimization’ yang dikembangkan oleh Telkomsel bersama dengan AIS, China Mobile, China Unicom, Saudi Telecom Company (STC), Huawei, ZTE dan Inspur Communication Information Systems yang dinilai telah menunjukkan solusi yang paling menarik, yakni mengembangkan teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.

Proyek ini juga memanfaatkan big data dan teknologi digital twin untuk mengidentifikasi dan menangani masalah sebelum pelanggan mengeluh, serta meningkatkan penanganan keluhan menggunakan pengenalan suara dan sinyal.

Adapun untuk kategori ⁠Outstanding Catalyst - Attendee's Choice Award diberikan kepada Telkomsel dan perusahaan telekomunikasi digital dan teknologi yakni AIS, China Mobile, Globe, Saudi Telecom Company (STC), Huawei, Hangzhou Eastcom Software Technology dan Sudo Technology yang telah berinovasi memanfaatkan kemampuan pengambilan keputusan (decision intelligence) berbasis data untuk meningkatkan Net Promoter Score (NPS) dengan nama proyek ‘Data to NPS: Boosting NPS’. Penghargaan khusus ini dimenangkan Telkomsel bersama mitra berdasarkan pemungutan suara terbanyak dari komunitas TM Forum, peserta acara, dan para juri.

TM Forum’s Innovation Awards 2024 merupakan penghargaan yang diberikan oleh TM Forum sebagai sebuah asosiasi global dengan lebih dari 850 anggota yang berkolaborasi mendorong transformasi digital di industri telekomunikasi. Penghargaan ini dirancang untuk merayakan solusi, proyek, dan kolaborasi yang mendorong transformasi digital dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi bisnis dan masyarakat.

Didalamnya terdapat The Moonshot Catalyst Awards penghargaan yang mengakui inisiatif atau proyek yang berpotensi membuat terobosan dalam industri teknologi dan telekomunikasi, serta The Open Innovation Catalyst Awards penghargaan atas proyek yang mendorong kolaborasi antara berbagai perusahaan di industri telekomunikasi dan teknologi informasi untuk mengembangkan solusi inovatif yang dapat diimplementasikan di industri.

Informasi lebih lanjut mengenai sejumlah penghargaan internasional yang diterima Telkomsel di TM Forum’s Innovation Awards dapat diakses melalui https://www.tmforum.org/catalysts/awards.