Kecepatan Internet Indonesia vs Global, Turun Peringkat dan Makin Tertinggal

Bisnis.com, JAKARTA. - Kecepatan rata-rata internet di Indonesia masih tertinggal jauh pada dari global pada kuartal I/2024. Indonesia terpuruk di peringkat 100 ke atas, baik untuk layanan seluler maupun mobile. Sementara itu jika dibandingkan dengan Desember 2023, peringkatnya amblas.

Internet mobile merupakan layanan internet yang diakses melalui jaringan seperti 4G atau 5G. Sedangkan fixed broadband adalah layanan internet yang diakses melalui serat optik tetap (fixed-line) yang dipasang di rumah maupun gedung.

Berdasarkan data Speedtest Global Index, dikutip Jumat (10/5/2024), Indonesia berada pada peringkat ke-103 di dunia untuk kecepatan rata-rata internet koneksi mobile. Turun dari posisi ke-97 pada Desember 2023.

Kecepatan rata-rata unduh (download) hanya sebesar 25,83 Mbps dan unggah (upload) 12,54 Mbps, serta latensi 26 milidetik (ms). Posisi tersebut meningkat dibandingkan dengan Desember 2023 yang saat itu berada di posisi 24,96 Mbps (unduh).

Sementara itu, kecepatan rata-rata internet fixed broadband Indonesia berada di urutan ke-128, turun dari peringkat ke-126 pada akhir 2023. Kecepatan unduh dan unggah masing-masing sebesar 29,37 Mbps dan 18,04 Mbps dengan latensi 7 ms.

Jika dilihat berdasarkan kinerja global, kecepatan rata-rata internet mobile sebesar 52,98 Mbps (download) dan 11,48 Mbps (upload). Sedangkan untuk fixed broadband sebesar 93,28 Mbps (download) dan 45,46 Mbps (upload) pada Maret 2024. Artinya, Indonesia berada di bawah rata-rata kecepatan internet global.

Dari data tersebut memperlihatkan Qatar menjadi negara yang memiliki kecepatan rata-rata internet mobile tertinggi, yakni sebesar 313,30 Mbps (download). Kecepatannya jauh dibandingkan Indonesia yang hanya sebesar 25,83 Mbps.

Pada jenis layanan ini, Singapura menjadi negara yang memiliki kecepatan rata-rata internet fixed broadband sebesar 284,13 Mbps (download).

Berikut perbandingan kecepatan Internet seluler dan fixed broadband Indonesia vs negara-negara di dunia:

Internet Mobile

1.⁠ ⁠Qatar 313,30 Mbps (peringkat 1)

2.⁠ ⁠United Arab Emirates 296 Mbps (peringkat ke-2)

3.⁠ ⁠Kuwait 228,64 Mbps (peringkat ke-3)

4.⁠ ⁠Iceland 158,32 Mbps (peringkat ke-4)

5.⁠ ⁠Korea Selatan 156,23 Mbps (peringkat ke-5)

6.⁠ ⁠Indonesia 25,83 Mbps (peringkat ke-103)

Fixed Broadband

1.⁠ ⁠Singapura 284,13 Mbps (peringkat 1)

2.⁠ ⁠United Arab Emirates 276,02 Mbps (peringkat ke-2)

3.⁠ ⁠Hong Kong (SAR) 274,26 Mbps (peringkat ke-3)

4.⁠ ⁠Chili 265,12 Mbps (peringkat ke-4)

5.⁠ ⁠Amerika Serikat 254,01 Mbps (peringkat ke-5)

6.⁠ ⁠Indonesia 29,37 Mbps (peringkat ke-128)

Starlink Masuk



Dalam perkembangan kecepatan internet di Tanah Air, teknologi baru Starlink resmi masuk pada Mei 2024. Sejumlah pengguna yang telah merasakan satelit tersebut mengaku jaringan satelit orbit rendah milik Elon Musk itu dapat memberikan kecepatan unduh alias download antara 25 dan 220 Mbps, dengan sebagian besar pengguna mengalami kecepatan di atas 100 Mbps. Sedangkan kecepatan unggah (upload) biasanya antara 5 dan 20 Mbps.

Selanjutnya, Starlink juga diklaim memiliki latensi berkisar antara 25 dan 60 mdtk di darat, dan 100+ mdtk di lokasi terpencil tertentu. “Kecepatan ini membuat Starlink cocok untuk streaming, panggilan video, game online, dan penggunaan internet rumah tangga lainnya,” terang Starlink dalam laman resminya, dikutip pada Jumat (10/5/2024).

Namun demikian, Starlink menambahkan kecepatan sebenarnya mungkin lebih rendah dari kecepatan yang diharapkan pada saat penggunaan tinggi. “Kinerja bervariasi berdasarkan lokasi, waktu, dan prioritas yang diberikan Starlink pada data Anda di jaringan berdasarkan Paket Layanan Anda,” terangnya.

Layanan internet yang diklaim berkecepatan tinggi di seluruh dunia dan tahan cuaca ini dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari Rp750.000–Rp86,13 juta per bulan.

Untuk residensial atau perumahan, harga langganan Starlink versi standar dibanderol Rp750.000 per bulan. Starlink juga merancang layanan internet saat berpergian dengan kuota tanpa batas yang bisa diakses di pedalaman sebesar Rp990.000 per bulan untuk mobile regional. Sedangkan untuk mobile global dibanderol Rp6,99 juta per bulan.

