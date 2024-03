Instagram dan Facebook Down, Warganet Kompak 'Ngungsi' ke Twitter

Bisnis.com, JAKARTA - Media sosial Instagram dan Facebook dilaporkan mengalami down pada malam ini, Selasa (5/3/2024).

Berdasarkan pantauan dari X, dahulu bernama Twitter, tagar #instagramdown dan #facebookdown menjadi trending topic dengan jumlah unggahan mencapai masing-masing 16.800 dan 56.100 postingan.

Warganet ramai-ramai melaporkan masalahnya terkait dengan sistem down yang dialami oleh media sosial milik Meta tersebut.

Baca Juga Instagram dan Facebook Down, Juru Bicara Meta Bedol Desa ke Twitter

Masalah yang dihadapi warganet antara lain tidak bisa memperbarui laman Instagram hingga gagal untuk login di aplikasi Facebook.

Tidak sedikit warganet yang mengira akun media sosialnya terkena peretasan akibat kejadian ini. Selain itu, ada yang menduga bahwa sinyal seluler atau internet mereka yang mengalami gangguan.

Imbas dari kegagalan sistem kedua media sosial tersebut, warganet langsung membuka Twitter untuk mengetahui masalah yang terjadi.

Baca Juga Elon Musk Beri Respons Menohok Soal Instagram dan Facebook Down

Merespons hal tersebut, Juru Bicara Meta Platforms Inc, Andy Stone telah mengetahui adanya kegagalan sistem pada Facebook dan Instagram. Tim terkait dilaporkan sedang berupaya untuk memulihkan kondisi.

"We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now," tulisnya dalam akun Twitter miliknya @andymstone dikutip Selasa (5/3/2024).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel