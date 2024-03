Elon Musk Beri Respons Menohok Soal Instagram dan Facebook Down

Bisnis.com, JAKARTA - Elon Musk, pemilik Twitter, memberikan cuitan berisi komentar menohok imbas Instagram dan Facebook down pada malam ini, Selasa (5/3/2024).

Dua media sosial milik Meta, Instagram dan Facebook dilaporkan down dan hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda pulih.

Berdasarkan pantauan dari X, dahulu bernama Twitter, tagar #instagramdown dan #facebookdown menjadi trending topic dengan jumlah unggahan mencapai masing-masing 206.000 dan 198.000 postingan.

Elon Musk menyebut server milik Twitter masih berfungsi normal saat media sosial pesaingnya, yakni Instagram dan Facebook justru down.

"If you’re reading this post, it’s because our servers are working," tulisnya seperti dikutip dalam akun resminya @elonmusk.

Sebelumnya, akun resmi X (dahulu bernama Twitter) membuat cuitan. Twitter juga menyadari banyaknya warganet yang memenuhi media sosialnya,

"we know why you're all here rn," tulis akun X, Selasa (5/3/2024).

Tak sedikit warganet Indonesia yang mengeluh tidak bisa melakukan login Facebook akun media sosial mereka. Sebagian besar curhat telah gagal melakukan login meski sudah memasukkan password secara benar.

Selain itu, ada juga yang menduga akun media sosial mereka kena hack dari peretas imbas kegagalan sistem ini. Tak cuma itu, sinyal internet sempat menjadi sasaran amukan warganet yang disangka lemot.

Masalah yang dihadapi warganet antara lain tidak bisa memperbarui laman Instagram hingga gagal untuk login di aplikasi Facebook.

Imbas dari kegagalan sistem kedua media sosial tersebut, warganet langsung membuka Twitter untuk mengetahui masalah yang terjadi.

