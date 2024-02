Startup Kanada dan Pemerintah Jepang Buat Chip AI, Berambisi Saingi Nvidia

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan startup pengembang chip asal Kanada Tenstorrent akan bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk membuat chip AI, guna saingi Nvidia.

Diketahui, Jepang sempat menantang perusahaan teknologi untuk kembali mengambil peran sentral dalam industri semikonduktor. Pemerintah Jepang pun berani menggelontorkan dana sebesar US$67 miliar untuk penelitian hingga manufaktur chip tingkat lanjut.

Adapun Tenstorrent menerima tantangan tersebut dan turut berambisi untuk merebut pasar chip global. Dalam proyek ini, perusahaan Kanada ini akan dipasangkan dengan startup Jepang Rapidus Corp.

“Dengan Tenstorrent, kami berharap dapat meluncurkan akselerator AI dengan waktu pemasaran tercepat,” ujar Chief Executive Officer Rapidus Atsuyoshi Koike, dikutip dari Bloomberg.

Tenstorrent akan melisensikan desainnya untuk menjadi bagian dari akselerator chip AI Rapidus. Selain itu, anak perusahaan Elon Musk ini juga akan merancang keseluruhan chip bersama dengan perusahaan tersebut.

Lebih lanjut, kedua perusahaan akan mengerjakan desain chip AI dengan kelompok riset pemerintah, yang dikenal sebagai Leading-edge Semiconductor Technology Center atau LSTC.

Kedua perusahaan akan memulai produksi chip pada 2027. Diketahui, chip yang akan dibuat adalah chip logika 2 nanometer. Namun, mengutip Bloomberg, beberapa pendapat menyebut hal ini adalah suatu hal yang mustahil.

Diketahui, Tenstorrent merupakan perusahaan dengan sekitar 400 karyawan di Amerika, Kanada, Serbia, India, Korea Selatan, dan Jepang. Tenstorrent juga menjalin kontak erat dengan pemerintah AS untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap kontrol ekspor teknologi Washington.

Saat ini Tenstorrent dipimpin oleh Jim Keller, seorang alumni dari Tesla Inc. dan Apple Inc. Selain itu,Tenstorrent juga memiliki Keith Witek, yang menghabiskan 13 tahun di Advanced Micro Devices Inc., sebagai chief operating officer dan Wei-han Lien sebagai kepala arsitek chip.

Lien memimpin upaya Apple dalam memajukan desain chip internalnya, yang telah berkembang dari mendukung iPhone hingga juga menjalankan iPad dan bahkan komputer desktop Mac.

