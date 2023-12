ITS Indonesia Kembali Tunjuk William P Sabandar Sebagai Presiden ITS

Bisnis.com, JAKARTA - Intelegent Transport System (ITS) kembali menunjuk William P Sabandar sebagai Presiden ITS Indonesia untuk masa bakti 2023-2026.

Hal itu menyusul keberhasilannya membawa ITS Indonesia menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan ITS Asia Forum 2024.

William beserta jajaran pengurus baru ITS Indonesia bertekad mewujudkan Transportasi Cerdas untuk Indonesia Emas, untuk meletakkan landasan sistem transportasi nasional yang cerdas dan kokoh sebagai penggerak ekonomi menuju Indonesia yang maju, lestari dan sejahtera.

William mengatakan bahwa perkembangan transportasi yang semakin pesat di Indonesia memerlukan teknologi cerdas (smart technology) untuk mendukung terciptanya seamless mobility yang berkelanjutan, baik dalam transportasi laut, darat dan udara.

“ITS Indonesia yang merupakan perkumpulan para ahli, prakBsi di bidang transportasi cerdas, menginginkan adanya percepatan dalam hal penerapan transportasi cerdas di berbagai sektor transportasi, seperB penerapan sistem pengaturan lalu-lintas yang berbasiskan Artificial Intelligent, hingga aplikasi autonomous vehicle di beberapa wilayah di Indonesia”, ujar Willy yang sejak 2020 menjabat sebagai Presiden ITS Indonesia.

Untuk mewujudkan visi membangun Transportasi Cerdas di Indonesia, ITS Indonesia menyusun 12 misi yang akan dijalankan oleh pengurus masa bakB 2023-2026, yang diantaranya mensukseskan penyelenggaraan ITS Asia Pacific Forum 2024 pada tanggal 28-30 Mei 2024, mendorong terciptanya transportasi cerdas yang terintegrasi dengan IKN smart city; digitalisasi sistem pembayaran transportasi yang terintegrasi; pengelolaan jalan tol berbasis digital.

Kemudian, integrasi transportasi publik dengan pembangunan kota cerdas berorientasi transit (TOD; dan juga peningkatan investasi dan industri dalam negeri untuk teknologi transportasi cerdas di Indonesia.

Intelligent Transport System Indonesia, atau ITS Indonesia adalah organisasi nirlaba yang memiliki tujuan untuk mempercepat perwujudan ekosistem transportasi cerdas dan digital di Indonesia, yang didirikan sejak tahun 2013 oleh para pakar, prakBsi serta pemangku kepenBngan di berbagai bidang teknologi transportasi.

Susunan lengkap kepengurusan ITS Indonesia tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

President : William P. Sabandar

Secretary General : Yoga Adiwinarto

Deputy Sec. General 1 : Hendra Ong

Deputy Sec. General 2 : Nuly Nazlia

Deputy Sec. General 3 : Jachrizal Sumabrata

Treasurer : Emir Riza Avialda

Deputy Treasurer 1 : Tubagus Hikmatullah

Deputy Treasurer 2 : Lies Permana Lestari

Strategy and Program

Vice President : Antonius Rainier Haryanto

Deputy VP : Prayoga Wiradisuria

Standardization and Government Affairs

Vice President :Suharto

Deputy VP :Iman Sukandar

Smart City and Intelligent Transport of Nusantara

Vice President : Tonny Agus Setiono

Deputy VP : Muhammad Siswanto

Intelligent Toll Management System

Vice President : Triono Junoasmono

Deputy VP : Nazib Faisal

Digital Payment

Vice President : Syafri Yuzal

Deputy VP : Eko Ganar Mardiansyah

Digital Traffic Management

Vice President : Ahmad Nugraha

Deputy VP : Rizka Hazazi

Transport-Township Integration

Vice President : Tyas Widyastuti

Deputy VP : Allan Tandiono

Electric and Autonomous Vehicles

Vice President : Andrew Arristianto

Deputy VP : Kelik Irwantono

