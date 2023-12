Mark Zuckerberg dan 100 CEO Silicon Valley Sempat Bahas Pemecatan Sam Altman di Grup WhatsApp

Bisnis.com, JAKARTA - Mark Zuckerberg ternyata memiliki grup WhatsApp (WA) dengan 100 CEO Silicon Valley.

Melansir dari Business Insider, grup tersebut juga ternyata sempat membahasa pemecatan Sam Altman dari OpenAI pada November 2023 lalu.

"Sam is out (Sam keluar)," tulis pesan seseorang ke obrolan grup pada 17 November, menurut The Times.

Meskipun membahas Sam, pada petinggi di dunia teknologi itu juga tak tahu alasan sebenarnya mengapa Sam dipecat.

The Times pun melaporkan bahwa banyak pesan muncul di dalam grup tersebut, setelah Sam dikeluarkan dari perusahannya.

Dalam grup WhatsApp tersebut mencakup nama-nama besar seperti CEO Meta Mark Zuckerberg dan kepala Dropbox Drew Houston.

Bisnis pun menduga bahwa nama-nama seperti Julia D Hartz (Co-Founder and CEO of Eventbrite), Javier Olivan (COO of Meta), dan Jeff Williams (COO Apple Incorporated), mungkin ada di dalam grup WhatsApp tersebut.

Pemecatan Sam Altman

Untuk diketahui, Pemecatan Altman mencuat pada 17 November 2023 dan menimbulkan huru-hara di dunia teknologi.

Pemecatannya yang tiba-tiba itu kemudian membuat sejumlah orang seperti Presiden dan Chairman OpenAI Greg Brockman dan tiga peneliti senior OpenAI, ikut hengkang.

Bahkan OpenAI juga diambang kehamapaan setelah sekitar 700 karyawan ikut mengancam akan resign.

Beberapa investor juga mulai kabur dan menunda transaksi dengan OpenAI.

Di tengah drama itu, Sam pun mendapat tawaran untuk bergabung bersama Microsoft. Namun sekitar 2 minggu, Sam akhirnya kembali ke OpenAI dan menjabat sebagai Chief Executive Officer.

Namun hingga kini, Sam Altman nampaknya tak mau membahas luka lama karena ia tak menjelaskan alasan sebenarnya di balik pemecatannya oleh para dewan direksi.

