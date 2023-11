Harga dan Spesifikasi Tecno Phantom V Flip 5G, Punya Layar Sampul Planet

Bisnis.com, JAKARTA – Tecno, produsen smartphone yang beroperasi di lebih dari 70 negara, akan memperkenalkan ponsel flip pertama dan perangkat lipat terbaru, Phantom V Flip 5G. Phantom V Flip 5G memiliki konsep yang mirip dengan Galaxy Z Flip 5 atau Oppo Find N3 Flip.

Melalui unggahan akun media sosial Instagram Tecno Indonesia @tecnoindonesia, yang mengungkapkan bahwa Phantom V Flip 5G akan dirilis pada 28 November 2023 di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat, Indonesia.

"Get ready and Flip it Now! TECNO PHANTOM Flagship Smartphone is coming!” tulis akun Tecno Indonesia, dikutip pada Jumat (24/11/2023).

Perlu diketahui, Tecno Phantom V Flip 5G sendiri dirilis global pada bulan September 2023 lalu. Berbeda dengan smartphone flip lain, perangkat ini menghadirkan kembali kenyamanan penggunaan dan desain menawan dengan Layar Sampul Serbaguna Personalisasi bernama The Planet.

Dikutip dari tecno-mobile.com, Jumat (24/11/2023), Phantom V Flip 5G ini memiliki layar sekunder berbentuk bulat mengusung layar AMOLED 1,32 inci yang melingkar dan diposisikan di tengah dapat digunakan sebagai jendela preview saat selfie menggunakan kamera luar dengan kerapatan piksel 352ppi.

Layar sampul ponsel ini mendukung banyak fungsi seperti melihat pratinjau foto, memutar musik, dan membalas pesan. Layar kedua ini juga mendukung banyak widget, antara lain cuaca, nada dering, timer, perekam suara, kalender, stopwatch, dan alarm.

Phantom V Flip 5G memiliki layar bagian dalam berukuran 6,9 inch dengan resolusi Full HD+. Panel yang digunakan AMOLED LTPO yang miliki refresh rate dinamis 10-120Hz dan touch sampling rate 360Hz.

Dalam keadaan terbentang, ponsel ini memiliki dimensi panjang 171,72 mm, lebar 74,05 mm, dan ketebalan 6,95 mm. Sementara saat terlipat, bodi ponsel memiliki dimensi panjang 88,77 mm, lebar 74,05 mm, dengan ketebalan 14,95 mm.

Selain itu, ponsel ini memiliki kamera luar 64MP dengan sensor 1/1,7 dan aperture f/1,7, yang mendukung PDAF. Kamera luar lainnya adalah ultra-wide 13MP, dan ada juga kamera dalam 32MP.

Berkat engsel berbentuk drop-shaped yang dirancang sendiri bikin area lipatan tak terlihat dan terasa datar. Kalau tampilan luarnya Phantom V flip 5G memiliki bodi melengkung 3D dengan desain Fleksibel Hoverlock yang dapat diatur sudut fleksibelnya 30° hingga 150°.

Phantom V Flip 5G oleh prosesor chip MediaTek Dimensity 8050 5G bertenaga yang menghadirkan kinerja mutakhir dengan efisiensi energi luar biasa. Chip TSMC 6nm memungkinkan pengguna menikmati pengoperasian mulus luar biasa yang meluncur mulus antar jendela.

Selai itu, perangkat ini dilengkapi dengan RAM 8GB dan memori ROM 256GB untuk dengan mudah memenuhi kebutuhan penggunaan sehari-hari jangka panjang pengguna sekaligus mengurangi masalah lagging.

Extended Memory yang mendukung ekspansi memori hingga 8GB, Memory Anti-Aging, dan Memory Slimming memungkinkan pengguna untuk lebih mengoptimalkan kinerja perangkat sesuai dengan kebutuhan memorinya.

PHANTOM V Flip 5G juga menjadi perangkat pertama yang dikeluarkan perusahaan itu, yang memakai sistem operasi HiOS 13.5 baru, berdasarkan Android 13. Sistem ini juga menawarkan fitur cerdas seperti virtual assistant ELLAGPT, dengan keamanan yang ditingkatkan.

Kapasitas baterainya adalah 4000 mAh, dengan dukungan pengisian daya cepat 45W yang diklaim dapat terisi 50 persen dalam 15 menit, dan hanya butuh 45 menit untuk mengisi penuh. Tecno Phantom V Flip 5G diluncurkan dalam dua varian warna yaitu Mystic Dawn dan Iconic Black.

Dikutip dari Gizchina, Jumat (24/11/2023), menyebutkan bahwa harga Tecno Phantom V Flip 5G di India adalah INR 49.999 atau setara Rp9,3 juta (kurs: Rp186,86).

Namun dalam acara di Singapura, untuk Eropa harganya adalah 700 Euro atau Rp11,8juta (kurs: Rp16.990), sedangkan harga di negara lain mungkin akan ditawarkan harga promosi $650 setara Rp10.1 juta (kurs: Rp15.571)

