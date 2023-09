Tokopedia, Shopee dan Lazada Bersaing Jualan Produk Elektronik, Siapa Terfavorit?

Bisnis.com, JAKARTA - Populix, lembaga survei independent, melaporkan bahwa Tokopedia, Shopee, dan Lazada masih menjadi pilihan masyarakat untuk berbelanja produk elektronik. Ketiganya bersaing untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Survei yang diadakan Populix menemukan 82 persen masyarakat masih memilih e-commerce untuk membeli produk elektronik, kebutuhan rumah tangga, hingga alat-alat kesehatan. Sementara 13 persen lainnya lebih memilih untuk berbelanja kategori barang tersebut secara offline.

Head of Research Populix Indah Tanip mengatakan hal ini dikarenakan berbelanja via e-commerce seakan memberikan kepercayaan yang lebih pada masyarakat dibandingkan via social commerce.

“Hal ini diperkuat dengan temuan kami yang mengungkap bahwa di ketiga kategori ini, faktor pendorong yang dapat memicu kepuasan konsumen adalah platform yang dapat dipercaya dan diandalkan, barang yang berkualitas, pengiriman yang aman dan terpercaya, serta pengalaman belanja yang nyaman,” ujar Indah, dikutip Senin (18/9/2023).

Selain itu, alasan banyaknya mayoritas masyarakat yang memilih untuk berbelanja di e-commerce karena hemat waktu dan tenaga (79 persen).

Kemudian, alasan lainnya adalah gratis ongkos kirim (72 persen), harga lebih murah dari toko offline (62 persen), tersedia diskon pembelian (61 persen), dan kemudahan membandingkan harga dengan toko lain (57 persen).

Lebih lanjut, masyarakat juga mengaku anggaran yang dikeluarkan untuk berbelanja di platform social commerce akan lebih tinggi daripada belanja di e-commerce.

Kendati demikian, Indah juga mengatakan agar para pelaku bisnis e-commerce tidak boleh berpuas diri dan harus tetap berinovasi.

Dengan demikian, e-commerce tidak hanya menyediakan barang yang berkualitas dan terpercaya, tetapi juga mengembangkan layanan dan memastikan platformnya aman dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

“Masifnya perkembangan e-commerce sebagai platform untuk membeli kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia membuat para pemain e-commerce perlu terus mendengarkan aspirasi dan mempelajari perilaku konsumen,” ujar Indah.

Diketahui, survei terkait e-commerce ini dilakukan pada 10-26 Juli 2023 secara online dengan total 1.005 responden. Adapun responden terbagi atas laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 18-44 tahun.

Lebih lanjut, pertanyaan survei dikemas dalam bentuk kuesioner dengan format pilihan ganda tunggal, pilihan ganda kompleks, skala likert, dan isian singkat.

Platform e-commerce yang paling banyak digunakan responden, menurut survei Populix, adalah Tokopedia (58%), disusul Shopee (47%) dan Lazada (14%).

Pada kategori ini, konsumen terlihat lebih puas menggunakan Tokopedia dengan skor 4.2, jika dibandingkan dengan pengguna Shopee yang memiliki tingkat kepuasan 4.1 dan Lazada sebesar 3.9.

